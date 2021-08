Le programme alimentaire mondial affirme que la pandémie de coronavirus a aggravé la faim dans le monde

La pandémie de coronavirus a non seulement propagé la mort à travers le monde, mais a mis en péril les approvisionnements alimentaires.

« Avant même que le virus Covid-19 ne bouleverse notre monde, nous étions déjà confrontés à une tempête parfaite », a déclaré le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud, David Beasley. “Aujourd’hui, nous ne sommes pas seulement confrontés à une crise sanitaire mondiale, mais à une pandémie de faim.”

Le PAM affirme que Covid a poussé près de 300 millions de personnes dans une crise alimentaire et que 135 millions de personnes sont au bord de la famine.

La pandémie a incité l’agence à lancer sa plus grande opération de son histoire. Les doubles menaces du Covid et du changement climatique se sont heurtées pour créer une crise alimentaire dans 23 points chauds. La plupart des pays les plus durement touchés se trouvent en Afrique, mais des pays plus proches de nous, comme Haïti et d’autres en Amérique centrale, ont également été gravement touchés. La guerre en Afghanistan continue d’y créer une urgence.

“Nous protégeons les plus vulnérables avec des filets de sécurité”, déclare Beasely. “Le soutien des gouvernements… permet au PAM de sauver des vies et de changer des vies chaque jour.”

Les États-Unis sont de loin le plus gros sponsor de l’agence, donnant plus de 3,5 milliards de dollars par an. Les contributions des contribuables américains dépassent de loin les seuls 11 millions de dollars de dons de la Chine et 72 millions de dollars de la Russie en 2020.

D’autres nations se mobilisent également.

Le Qatar a récemment fait un don de 100 millions de dollars pour aider à nourrir les habitants du Yémen déchiré par la guerre, que les Nations Unies considèrent comme la pire crise humanitaire au monde.

« Le soutien du Qatar, dont une partie ira au PAM, est essentiel pour éviter la famine au Yémen et sauvera des millions de vies », a déclaré Beasley.

“Je suis très encouragé par ce dernier développement dans le partenariat du Qatar avec le PAM et mes sincères remerciements vont au gouvernement et au peuple du Qatar pour cette expression de solidarité si nécessaire.”

Le PAM dit qu’il soutient près de 13 millions de personnes au Yémen avec une aide alimentaire d’urgence et des aliments spéciaux pour prévenir la malnutrition de plus de 3 millions de mères et d’enfants. L’agence estime qu’environ 400 000 enfants risquent de mourir sans les fournitures.

Le cadeau qatari, sous le nom d’Amim bin Hamad Al Thani, émir de l’État, a été salué par le secrétaire d’État américain Antony Blinken, ainsi que par les sénateurs américains Chris Murphy, D-Conn., et Todd Young, R-Ind. , président et membre de haut rang de la commission des relations étrangères du Sénat, entre autres.

“Nous sommes heureux que le Qatar ait fait un pas de géant avec une contribution de 100 millions de dollars au Programme alimentaire mondial. Cet argent contribuera grandement à mettre fin aux souffrances au Yémen, ce qui renforce les efforts pour la paix et la sécurité régionales”, a-t-il ajouté. ont déclaré les sénateurs dans une déclaration commune.

L’envoyé spécial des États-Unis pour le Yémen, Tim Lenderking, a remercié l’Émir et a noté que « davantage de financement est nécessaire de toute urgence ».

D’autres pays ont également ciblé leurs dons pour soutenir les programmes du PAM au Yémen, notamment l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

100 millions de personnes dans le monde sont maintenues en vie grâce aux livraisons du Programme alimentaire mondial dans plus de 80 pays. Le Covid a directement plongé 120 millions de personnes supplémentaires dans des pénuries alimentaires.

Beasley a récemment déclaré au G20 que “Ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas que des statistiques, ce sont des personnes avec de vrais noms, de vraies vies, fragiles et littéralement au bord de la famine.”

Il a dit : « Si nous ne répondons pas à leurs besoins, au cours des six à neuf prochains mois, vous pourriez avoir une famine sans précédent aux proportions bibliques, une déstabilisation des nations et des migrations massives.