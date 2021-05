Le programme BBC Proms 2021 annoncé

Les BBC Proms de cet été comprendront six semaines de concerts en direct du Royal Albert Hall de Londres à l’occasion de son 150e anniversaire. Le public est de retour pour profiter de 52 concerts avec 30 orchestres et ensembles et plus de 2000 musiciens, du vendredi 30 juillet au samedi 11 septembre 2021. Chaque note des BBC Proms 2021 sera en direct sur BBC Radio 3 et BBC Sounds, et 20 concerts sera diffusé sur BBC TV et iPlayer.

La première nuit des bals

La première nuit des bals s’ouvre avec la Sérénade en musique de Vaughan Williams interprétée par un quatuor de chanteurs britanniques avec l’Orchestre symphonique de la BBC et la principale chef d’orchestre invitée Dalia Stasevska. Le programme comprendra également la première mondiale de When Soft Voices Die, de Sir James MacMillan et le Concerto pour orgue de Poulenc avec l’organiste de premier plan Daniel Hyde.

Certaines des stars britanniques et des artistes émergents se produisant aux BBC Proms 2021 incluent Nicola Benedetti, Karen Cargill, Lucy Crowe, Sir Mark Elder, Benjamin Grosvenor, Steven Isserlis, Sally Matthews, Sir Simon Rattle, Christine Rice, Roderick Williams et Sir John Eliot Gardiner dans sa 60e apparition aux Proms.

De grands solistes et chefs d’orchestre internationaux aux côtés d’étoiles montantes du monde entier seront également présentés. Le Mahler Chamber Orchestra, le seul orchestre international du festival cette année, interprétera la première mondiale du Concerto pour orchestre de George Benjamin, célébrant tardivement son 60e anniversaire l’année dernière.

Les Kanneh-Maçons présenteront le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns

Camille Saint-Saëns, décédée il y a 100 ans, est fêtée lors d’un bal spécial famille. Les sept frères et sœurs talentueux de Kanneh-Mason interpréteront Le Carnaval des animaux en compagnie de l’ancien lauréat pour les enfants Michael Morpurgo qui a écrit de nouveaux poèmes pour accompagner la suite musicale.

Parmi les autres anniversaires de compositeurs célébrés aux BBC Proms 2021, citons Igor Stravinsky, Thomas Adès, Ruth Gipps, Josquin des Prez et Malcolm Arnold.

Plus de 50 des plus grands nouveaux artistes classiques feront leurs débuts aux Proms, dont le pianiste islandais Víkingur Ólafsson, qui a dominé les charts classiques américains et britanniques avec son enregistrement acclamé par la critique Debussy • Rameau, et le ténor anglo-italien Freddie De Tommaso qui a dominé graphique avec son premier album Passione.

BBC Proms 2021 propose de la musique couvrant plus de 500 ans

Les BBC Proms 2021 présenteront un répertoire de musique couvrant plus de 500 ans, dont la Passion selon saint Matthieu de Bach, l’interprétation du Glyndebourne Festival Opera de Tristan et Isolde de Wagner ; L’âge d’or de Broadway avec le BBC Concert Orchestra ; Chineke ! Orchestre de retour pour sa quatrième visite aux Proms; l’auteur-compositeur-interprète Moses Sumney avec le BBC Symphony Orchestra et Creative Artist in Association Jules Buckley et la saxophoniste et compositrice de jazz Nubya Garcia.

Des premières d’œuvres de Thomas Adès, Mason Bates, George Benjamin, Charlotte Bray, Unsuk Chin, Laura Jurd, Daniel Kidane, George Lewis, Sir James MacMillan, Ella Milch-Sheriff, Samy Moussa et Elizabeth Ogonek seront présentées.

Pour la première fois, les BBC Proms présenteront quatre promesses mystères non programmées qui seront révélées ultérieurement.

La dernière nuit des BBC Proms mettra en vedette le ténor Stuart Skelton et l’accordéoniste Ksenija Sidorova avec l’Orchestre symphonique de la BBC et le chef d’orchestre Sakari Oramo.

Pour plus de détails sur les BBC Proms 2021, cliquez ici.

Voulez-vous être le premier à connaître les dernières nouvelles du monde classique ? Suivez uDiscover Classical sur Facebook et Twitter.