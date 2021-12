Le programme bêta One UI 4 (Android 12) de Samsung s’étend à la série Galaxy Note 10

Samsung a publié la première version bêta de One UI 4 basée sur Android 12 pour les Galaxy Note 10 et Note 10+. Bien que le programme bêta soit actuellement disponible pour les deux téléphones uniquement en Corée du Sud, il devrait bientôt s’étendre aux utilisateurs d’autres pays.

One UI 4 Beta pour Galaxy Note10 / Note10+ a commencé en Corée.

4 Go de RAM Plus (RAM virtuelle) inclus. pic.twitter.com/VBtU0Fmfg4 – Tron ❂ (@FrontTron) 2 décembre 2021

Une fois le programme bêta lancé dans votre pays, vous pourrez le rejoindre depuis l’application Samsung Members. Une fois votre inscription terminée, accédez à Paramètres > Mise à jour logicielle pour télécharger et installer la version bêta de One UI 4 sur votre Galaxy Note 10 ou Note 10+.

Lorsque Samsung a lancé le programme bêta One UI 4 en octobre, il était limité à la série Galaxy S21. Quelques semaines plus tard, la société a déployé la première version bêta de One UI 4 sur le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, ses meilleurs téléphones pliables. Le mois dernier, Samsung a étendu le programme aux séries Galaxy Note 20, Galaxy S20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G et Galaxy Z Flip.

Conformément au calendrier de déploiement officiel d’Android 12 de Samsung, la mise à jour stable de One UI 4 commencera à être déployée sur la série Galaxy Note 10 en janvier. Les autres téléphones Samsung qui devraient commencer à recevoir la mise à jour Android 12 le mois prochain incluent la série Galaxy S20, la série Galaxy Note 20, le Galaxy Z Fold 2, le Galaxy Z Flip 5G et le Galaxy Z Flip.

