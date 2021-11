Le programme Build Back Better de Biden conduira à une économie plus juste et équitable, sans ajouter au déficit

Le président américain Joe Biden part avec la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-CA) après avoir parlé au House Democratic Caucus du programme Build Back Better et de l’accord bipartite sur les infrastructures au Capitole américain à Washington, le 28 octobre 2021.

Jonathan Ernst | .

Le Congrès est sur le point d’adopter une loi pour mettre en œuvre des éléments essentiels de l’initiative Build Back Better du président Joe Biden. De nombreuses dispositions de base, telles que l’élargissement des services de garde d’enfants et la pré-maternelle universelle, aideraient les Américains à faire de réels progrès pour faciliter l’accès au travail et élargir les opportunités, maintenant et à l’avenir. Les investissements dans l’éducation, la santé, le logement et l’économie des soins sont essentiels à la fois pour remédier aux dommages causés par les inégalités à notre société et pour réduire les coûts économiques du déséquilibre actuel.

Cependant, certains remettent en question la portée de Build Back Better et contestent son prix. Je suis sensible aux préoccupations soulevées quant à savoir si nous pouvons nous permettre ces dépenses, mais je suis convaincu que nous le pouvons.

Alors que le Congressional Budget Office note cette législation dans les prochains jours, les législateurs pourraient juger nécessaire de procéder à quelques ajustements à la marge. Mais certains placeraient la barre plus haut, en faisant des projections spéculatives qui supposent qu’un futur Congrès étendra les politiques temporaires sans augmenter les revenus supplémentaires ni réduire les dépenses. Ce serait une erreur.

J’ai passé une grande partie de ma carrière à essayer de faire en sorte que le budget des États-Unis fonctionne pour ceux qui luttent pour joindre les deux bouts d’une manière financièrement responsable, et cela impliquait souvent de trouver des compromis pour modérer les dépenses ou augmenter les revenus supplémentaires. Lorsque j’étais directeur du Bureau de la gestion et du budget dans les années 1990, nous avons équilibré le budget – non pas pour un an, mais pour trois d’affilée – tout en élargissant la couverture des soins de santé à des millions d’enfants dans le cadre de l’Accord sur l’équilibre budgétaire.

Depuis lors, notre nation a suivi une voie fiscale différente. Les réductions d’impôts successives pour les personnes les plus riches ont aggravé nos déficits, tout comme les dépenses consacrées à la réponse à la crise – à juste titre – et à d’autres priorités. Pendant les jours les plus difficiles de la crise économique de Covid-19, j’ai soutenu les efforts visant à augmenter la dette afin de fournir une aide d’urgence aux familles et aux entreprises vulnérables et de stimuler une reprise. Le rebond économique et les réductions significatives de la pauvreté qui ont suivi montrent que c’était la bonne décision.

En revanche, les investissements à long terme comme ceux du Build Back Better Act devraient être rémunérés. Et c’est exactement ce que fait la législation en attente, en augmentant les revenus grâce à de modestes changements fiscaux et en finançant l’Internal Revenue Service pour appliquer nos lois fiscales et en exigeant que tout le monde, y compris de nombreux Américains riches, respecte les mêmes règles que les hommes et les femmes qui travaillent et rapporte tous leurs revenus lorsqu’ils paient leurs impôts. Si tous les revenus à déclarer étaient inclus dans les déclarations de revenus, nous obtiendrions quelque 600 milliards de dollars de revenus supplémentaires chaque année. Cet « écart fiscal » est à la fois coûteux et injuste. Les experts de l’IRS et du département du Trésor conviennent qu’avec des investissements vitaux pour restaurer les efforts d’application historiquement sous-financés, les nouveaux revenus sont susceptibles de dépasser les estimations prudentes des marqueurs du Congrès. Tout aussi important, cela rétablira des règles du jeu équitables afin que ceux qui se conforment aux lois fiscales ne soient pas désavantagés par rapport à ceux qui trichent.

Dans le même temps, même au cours de la dernière année, nous avons vu le Congrès autoriser l’expiration de programmes temporaires, même si de nombreux membres auraient soutenu les extensions. Et tout au long du débat sur ces nouvelles initiatives de dépenses, l’accent a été mis sur le paiement de toute nouvelle dépense. Il est fort probable qu’avec les pressions démographiques et fiscales à l’avenir, le pendule continuera de revenir dans le sens d’au moins payer pour de nouvelles dépenses.

Si, comme je l’espère, des politiques importantes comme la garde d’enfants sont prolongées, elles devraient également être payées, et je pense qu’elles le seront. Il reste de nombreux fruits à portée de main dans les politiques fiscales proposées par l’administration qui ne sont pas inclus dans la législation en cours – de l’augmentation modeste des taux des particuliers, des entreprises ou des gains en capital à l’empêchement des gains en capital d’être transmis de génération en génération sans jamais être imposés . Un futur Congrès aura de nombreuses options lorsqu’il cherchera à étendre ces politiques qui rendront notre économie plus forte et plus juste.

Le président Biden s’est présenté aux élections et gouverne maintenant comme quelqu’un qui est prêt à aller à contre-courant et à établir une norme selon laquelle, une fois les dépenses d’urgence terminées, de nouvelles initiatives devraient être financées. Si cette norme avait été appliquée aux réductions d’impôts il y a quelques années à peine, notre pays disposerait de quelque 2 000 milliards de dollars d’espace budgétaire, ce qui aurait été particulièrement important pendant la récession de Covid. En revanche, aujourd’hui, l’administration et le Congrès travaillent dur pour financer des politiques dont on a grand besoin.

Comme ce paquet a été réduit au cours des négociations, les dépenses et les recettes ont été réduites, mais il reste le cas, comme c’était le cas avec la proposition initiale, qu’au-delà des 10 ans que le CBO examine, les déficits seront plus petits, pas plus grands .

Il est juste de se demander si les dépenses actuelles dans le cadre de Reconstruire mieux sont payées. Lorsqu’un futur Congrès envisage d’étendre les dispositions, il devra à nouveau trouver des revenus ou des économies pour compenser ces dépenses supplémentaires. Mais pour l’instant, Build Back Better doit être considéré selon ses propres mérites : fera-t-il progresser une économie plus équitable et dynamique et est-il payant ? Et la réponse à mon avis est oui sur les deux.

—Jacob J. Lew a été secrétaire américain au Trésor de 2013 à 2017.