Le programme climatique de Biden cible l’Amérique noire avec l’innovation et le financement de la HBCU ⋆ .

Le président américain Joe Biden prononce une allocution sur la réponse au COVID-19 et le programme de vaccination alors que la vice-présidente Kamala Harris écoute dans la roseraie de la Maison Blanche le 13 mai 2021 à Washington, DC. (Photo par Alex Wong / .)

L’administration Biden place l’Amérique noire au centre de la solution au changement climatique en développant des centrales électriques pour véhicules électriques dans les quartiers noirs et en déversant des fonds dans la recherche sur les énergies renouvelables de la HBCU.

Ceci en tant que président Joe Biden est sur le point de visiter une usine de véhicules électriques Ford mardi.

Dans une interview exclusive avec theGrio, secrétaire à l’énergie Jennifer Granholm a discuté de cet engagement dans le cadre de l’initiative d’équité du président Biden qui suscite une créativité et une innovation tangibles de la part de personnes qui ne sont normalement pas à la table ou dans le laboratoire de recherche.

La secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, informe les journalistes de la cyberattaque contre le pipeline colonial et de la réponse américaine lors de la conférence de presse quotidienne à la Maison Blanche le 11 mai 2021 à Washington, DC. (Photo par Drew Angerer / .)

Granholm a mis l’accent sur la coopération avec les collèges et universités historiquement noirs (HBCU).

«Ma première aventure dans cet environnement d’entreprise a été à l’Université Howard… c’était pour annoncer une opportunité de 17 millions de dollars au DOE [Department of Energy] offrant de soutenir les stages universitaires et les projets et opportunités de recherche et de renforcer les investissements dans l’utilisation sous-représentée dans les institutions au service des minorités », a déclaré Granholm à theGrio.

Université Howard, l’alma mater du vice-président Kamala Harris, mène actuellement des recherches sur «la conversion des combustibles fossiles en hydrogène à faible coût».

Cette équipe HU a reçu 400 000 $ pour ses recherches énergétiques.

Campus de l’Université Howard (Photo: Howard.edu)

Granholm a mentionné qu’il doit y avoir une communauté de chercheurs diversifiés. Ses exemples montrent clairement comment la discrimination ralentit la progression des progrès.

«Si vous n’avez pas divers chercheurs à la table, votre produit de recherche, quel qu’il soit, ne sera pas aussi efficace. Ainsi, par exemple, lorsque nous avons tous ces logiciels de reconnaissance faciale, toute cette intelligence artificielle, eh bien, c’est la façon dont le SIG identifie les visages afro-américains, en particulier dans les forces de l’ordre », explique Granholm.

«Eh bien, si vous avez plus de personnes de couleur qui font partie des équipes chargées du développement de ce logiciel et de cette technologie, vous n’aurez pas ce problème. Lorsque les voitures ont été équipées pour la première fois de ceintures de sécurité, elles étaient conçues pour les corps masculins et les femmes étaient de plus en plus blessées dans des accidents.

Elle a ajouté: «Nous devons avoir une participation diversifiée dans la conception de ces produits et leur recherche. Et c’est pourquoi nous devons accroître la diversité de nos laboratoires, mais aussi de notre personnel scientifique, technologique, technique et mathématique. »

Olay Body célèbre 60 ans de science des soins de la peau avec toute l’équipe de développement de produits de lavage pour le corps féminin en investissant 100000,00 $ dans la prochaine génération de femmes dans les domaines STEM au P&G Mason Business Center le 21 février 2020 à Mason, Ohio. (Photo par Duane Prokop / . pour Olay Body)

Le plan d’infrastructure de Biden comprend un passage à l’énergie propre aux véhicules électriques et construit 500000 bornes de recharge dans les zones urbaines et rurales tout en reconstruisant simultanément la main-d’œuvre américaine. Mais il existe un fossé racial flagrant en ce qui concerne la possession de véhicules électriques écoénergétiques. Un article de 2021 publié par l’International Council on Clean Transportation, cite que les acheteurs de voitures noires et latino-américaines représentent 41% des achats de véhicules à essence traditionnels, mais seulement 12% des achats de véhicules électriques.

Gina McCarthy, le conseiller national pour le climat de l’administration Biden a déclaré: «Nous avons besoin qu’ils soient disponibles [electric vehicle power stations] à tout le monde.”

McCarthy souligne que «les rabais fiscaux et aux consommateurs» font également partie du plan visant à rendre cette vague vers un avenir énergétique propre abordable pour tous.

Les véhicules électriques sont exposés avant une conférence de presse avec la conseillère climatique de la Maison Blanche Gina McCarthy et le secrétaire américain aux transports Pete Buttigieg. (Photo par Drew Angerer / .)

Une autre pièce progressiste de ce casse-tête audacieux, a déclaré Granholm, est que les investissements de Justice40 «doivent aller aux communautés qui ont subi une pollution environnementale de manière disproportionnée du fait de vivre sur la clôture des cheminées» et «où les enfants ne peuvent même pas respirer sans les inhalateurs et les communautés qui se sont senties et ont été laissées pour compte par les marchés, par exemple, les communautés de charbon et de centrales électriques qui ont vu le marché tourner dans des directions différentes et sont sans emploi.

Justice40 est une initiative qui consacre 40% des dollars contractés par le gouvernement fédéral spécifiquement aux entreprises minoritaires.

McCarthy soutient Granholm en disant: “Vous allez voir plus d’entreprises minoritaires faire avancer les affaires fédérales. Vous allez nous voir investir dans les communautés qui ont besoin de ces investissements en premier.”

Sous le Plan de sauvetage américain parapluie, l’administration Biden prévoit de proposer des contrats à un groupe plus diversifié d’entreprises soutenant la justice environnementale par le biais de la justice40.

Pendant ce temps, alors que la recherche d’énergie propre se poursuit, le pays travaille sur ses problèmes actuels de pénurie d’essence après une cyberattaque contre Colonial Pipeline, qui est le plus grand réseau de pipelines de produits pétroliers raffinés aux États-Unis.

Un homme fait le plein dans une station-service le 12 mai 2021 à Fayetteville, en Caroline du Nord. La plupart des stations de la région le long de la I-95 sont sans carburant à la suite du piratage du pipeline colonial. (Photo par Sean Rayford / .)

Jeudi dernier, lorsque nous avons interviewé la secrétaire Granholm, elle a déclaré: «D’ici la fin du week-end, la grande majorité des stations-service auront de l’essence».

Cependant, il pourrait y avoir des cas isolés dans les régions rurales qui n’ont pas d’essence pour le moment.

Le pipeline s’étend sur 5 500 milles de long et l’essence se déplace très lentement dans un pipeline, a souligné Granholm.

La perturbation a créé le désespoir et la panique avec la fermeture, cependant, Granholm a assuré que l’essence commencerait à sortir de cette ligne du Texas au nord-est.

