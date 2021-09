Le programme Clubhouse Creator First est un désastre, selon les créateurs

in

Crédit photo : Dmitry Mashkin

Clubhouse a lancé le programme Creators First pour donner un coup de fouet à ses créateurs et les aider à trouver des sponsors. Mais de nombreux créateurs disent que le programme a été un désastre pour eux.

Clubhouse a annoncé le programme Creators First en mai pour donner à cinquante émissions audio une allocation pour produire des programmes audio uniquement de haute qualité. Les participants ont été payés 5 000 $ par mois pendant trois mois pour produire le contenu et le présenter aux sponsors. Mais les créateurs disent que la première réunion de parrainage pour le programme Creators First a été un désastre.

Les créateurs pensaient qu’ils avaient des réunions de pitch en tête-à-tête avec des sponsors potentiels. Au lieu de cela, Clubhouse a rassemblé des créateurs dans l’application et les a laissés présenter au grand public. N’importe qui pouvait s’inscrire. “C’était une vraie grosse blague”, a déclaré Cyndi Pam, l’une des créatrices participant au programme, à The Verge, qui a dévoilé le programme moribond. “Je me sens comme [making it public] C’est quelque chose qu’ils ont fait pour sauver la face parce qu’ils n’ont pas réussi à faire venir des sponsors.

Selon le rapport, les créateurs ont eu deux minutes pour présenter leurs programmes à tous les sponsors dans la foule. Clubhouse affirme que “des dizaines d’agences et de marques ont assisté” à l’événement pour entendre leurs arguments. Mais plusieurs créateurs participants ont vu des difficultés techniques interrompre leurs pitchs – certains n’ont même pas eu la parole. Clubhouse a dit aux créateurs qu’ils en entendraient plus de sponsors intéressés après l’événement.

“Je n’ai reçu aucun e-mail, donc soit cela signifie que personne n’était intéressé par mon émission, que personne n’est venu ou que je n’ai pas obtenu l’information”, a également déclaré un créateur à The Verge. “Et je soupçonne le second : que personne n’est venu.”

Six créateurs qui ont participé ce jour-là confirment qu’ils n’ont reçu aucun parrainage de marque. Aucun des créateurs interrogés n’a déclaré qu’il prévoyait de continuer à faire l’émission produite pour le programme Creators First. Plusieurs ont confirmé qu’ils concentraient leurs efforts sur d’autres plates-formes pour mieux gagner des revenus pour leur travail.

Tout cela remet en question si Clubhouse peut rester pertinent parmi une mer de clones. Spotify Greenroom prend en charge une plate-forme de streaming massive et une audience d’écoute de podcast intégrée. Les Twitter Spaces ont reçu des fonctionnalités génératrices de revenus telles que des espaces payants et des abonnements. En bref, les concurrents de Clubhouse ont fait plus avec le format audio uniquement qu’il ne l’a fait.

Clubhouse a une valorisation déclarée de 4 milliards de dollars après que la société a attrapé la foudre dans une bouteille en 2020. La quarantaine causée par la pandémie associée à l’exclusivité d’écouter Elon Musk ou Mark Zuckerberg a fait de Clubhouse l’un des premiers chouchous de la Silicon Valley.

Malgré des partenariats avec de grandes organisations comme la NFL et TED, on ne sait pas combien d’argent Clubhouse rapporte. Et surtout, les créateurs eux-mêmes n’ont aucun moyen de monétiser leurs émissions, contrairement à d’autres plateformes. Clubhouse propose uniquement des pourboires comme moyen pour les hôtes de gagner des revenus, mais la plupart des hôtes disent que c’est une fonctionnalité rarement utilisée.