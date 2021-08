Le programme d’affiliation Apple Podcasts lance une offre spéciale de 100% de primes pour augmenter les abonnements payants

in

Apple a lancé les abonnements aux podcasts plus tôt cette année pour permettre aux podcasteurs d’offrir aux auditeurs des avantages avec un abonnement mensuel. Dans le cadre des efforts déployés pour lancer le dernier service Apple, Apple gère également un programme d’affiliation qui encourage les podcasteurs à commercialiser leurs émissions premium.

Cela fonctionne généralement comme ceci : partagez un lien d’affiliation vers un abonnement Apple Podcast, et Apple vous paiera 50 % du coût de l’abonnement du premier mois si quelqu’un clique sur le lien et devient un abonné payant. Apple a annoncé cette initiative pour la première fois en mai lors du lancement des abonnements Apple Podcast.

Dans le cadre du lancement, Apple augmentera désormais le taux de sa prime de 50 % à 100 % d’ici fin novembre :

Nous offrons aux affiliés des commissions plus élevées tout en se connectant aux podcasts Apple jusqu’à la fin novembre ! Vous gagnerez 2 fois le taux normal à 100 % sur les abonnements sous forme de prime unique pour chaque abonnement que vous conduisez. Cela signifie que si le prix du podcast est de 10 USD, vous gagnerez également 10 USD, ce qui équivaut à la valeur totale de l’abonnement pour cette inscription.

Les lecteurs . familiers avec notre podcast hebdomadaire . Happy Hour (co-organisé par Benjamin Mayo et moi-même) peuvent trouver notre version sans publicité et de meilleure qualité de chaque épisode pour 4,99 $/mois ou 49,99 $/an.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

