Le programme d’allégement des loyers de New York reste un gâchis alors que les expulsions se profilent .

Deux semaines après que le gouverneur Andrew Cuomo a promis de réparer le programme d’allégement des loyers de 2,4 milliards de dollars de l’État, le processus est toujours une épave, selon les critiques.

Le site Web du programme continue de présenter des liens brisés et des messages d’erreur et d’envoyer des courriels indiquant que les demandes sont incomplètes lorsqu’elles ont été soumises pendant des semaines, a déclaré Joseph Strasburg, président de la Rent Stabilization Association, à The Post.

“Peu de choses ont changé, car les plus gros problèmes – tels que le temps de traitement des demandes et les problèmes d’Internet et de technologie – sont toujours endémiques”, a expliqué Strasbourg, qui témoignera mardi devant trois comités de l’Assemblée de l’État sur le programme d’aide à la location d’urgence financé par le gouvernement fédéral.

Le 21 juillet, New York était le seul État du pays à n’avoir débloqué aucun des fonds qui lui avaient été alloués par le Congrès en avril.

Le 27 juillet, l’État avait dévoilé un nouveau processus de demande pour le programme fédéral, qui est conçu pour payer les loyers et les services publics des locataires menacés d’expulsion en raison de la pandémie de coronavirus.

Le changement est intervenu après que le sénateur Chuck Schumer a critiqué Cuomo pour n’avoir distribué que 1% des fonds depuis juin. 1.

Désormais, l’État perdra ses milliards de dollars d’aide fédérale allouée à d’autres localités s’il n’utilise pas 65% de la cagnotte d’ici le 30 septembre.

Strasbourg, qui représente 25 000 propriétaires d’un million d’unités urbaines subventionnées, a déclaré qu’un de ses membres avait 700 demandes en attente, tandis que trois autres avaient au moins 150 demandes en attente d’approbation.

Un porte-parole du gouverneur n’a pas renvoyé de message sollicitant des commentaires dimanche.

Le 5 août, Schumer a écrit à Michael Hein, commissaire de l’Office of Temporary Disability Assistance de l’État qui supervise le programme, au nom de la délégation démocrate du Congrès de New York, composée de 18 membres.

Les membres ont exprimé leur « grande préoccupation » concernant le « manque de décaissements importants » et ont détaillé certains des problèmes technologiques cités par Strasbourg.

Leur lettre indiquait que les utilisateurs avaient signalé que le site Web d’allègement des loyers ne disposait pas d’un bouton « enregistrer et reprendre », exigeant qu’une demande soit remplie en une seule séance plutôt qu’au fil du temps. Les candidats ont également eu des difficultés à télécharger des pièces jointes et ont eu des heures de plantage du site dans le processus, selon les critiques.

“La nécessité de corriger ces erreurs et de rationaliser le processus de demande est encore plus urgente car le moratoire sur les expulsions de l’État de New York doit expirer le 31 août et les protections nationales récemment étendues expireront également bientôt”, ont écrit Schumer et ses collègues démocrates.

«Nous exhortons donc l’OTDA à travailler rapidement pour débourser ces fonds essentiels avec toute la rapidité requise.

“Retarder plus longtemps ces fonds pourrait entraîner une vague massive d’expulsions évitables”, ont-ils averti.

Les Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies ont récemment prolongé le moratoire sur les expulsions jusqu’au 3 octobre pour les zones où le nombre de cas de coronavirus est élevé.