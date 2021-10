Le programme d’apprentissage d’Obama a mal dépensé 155 millions de dollars sur 175 millions de dollars: chien de garde du ministère du Travail

Le Golden Horseshoe de cette semaine est attribué au ministère du Travail pour 175 millions de dollars de subventions dans le cadre de l’American Apprenticeship Initiative de l’administration Obama, dont 155 millions de dollars auraient pu être mieux utilisés, selon un récent audit du bureau de l’inspecteur général du ministère.

L’AAI a été présentée par le président Obama comme un moyen, entre autres, de réduire le besoin de travailleurs étrangers sous visa H-1B en formant plus de 34 000 Américains avec des apprentissages élargis dans des secteurs en croissance tels que les soins de santé, l’informatique et la fabrication de pointe.

Le BIG a constaté que l’Administration de l’emploi et de la formation du DOL n’avait pas réussi à aligner les apprentissages sur les objectifs professionnels du programme et que l’initiative n’a donc pas atteint ses objectifs.

« La plupart des apprentissages (88,5%) ne répondaient pas aux critères des professions spécialisées pour les visas H-1B et, souvent, ils n’occupaient pas des professions utilisant des visas H-1B », a révélé l’audit. «En conséquence, ETA aura du mal à démontrer que le programme a contribué à réduire le besoin américain de travailleurs étrangers dans le cadre du programme de visa H-1B.

« Au lieu de cela, ETA aurait pu mieux utiliser plus de 155 millions de dollars de fonds en demandant aux bénéficiaires de créer des apprentissages qui commencent dans des professions H-1B ou qui ont des cheminements de carrière menant à des professions H-1B à la fin de l’apprentissage. »

L' »ETA n’a pas suffisamment planifié les objectifs du programme, les mesures et le système de rapport », a constaté le chien de garde.

En outre, l’audit a déterminé que l’ETA a violé la loi fédérale et a négligé de maintenir des données exactes.

« Cela a enfreint la loi sur la réduction de la paperasse et les problèmes de qualité des données ont eu un impact négatif sur certains aspects d’une évaluation d’un entrepreneur de 6,6 millions de dollars du programme de subventions AAI », selon le rapport.

Le chien de garde a également constaté que le processus d’attribution « présentait des faiblesses importantes, telles que des montants d’attribution incorrects, un calendrier incorrect des examens de conformité, une notation incorrecte des propositions des bénéficiaires et un rapport public inexact ».

Un examen des archives d’Obama montre que les bénéficiaires de subventions AAI comprenaient la Fraternité internationale des Teamsters, qui a reçu 5 millions de dollars; United Way of Buffalo and Erie County, qui a reçu 2,9 millions de dollars; l’UAW-Labor Employment and Training Corporation, qui a reçu 5 millions de dollars; et la ville et le comté de San Francisco, qui ont reçu 2,9 millions de dollars.