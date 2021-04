Le programme d’assistance au public de Vox, expliqué

Vox a lancé un programme pour aider à garder nos explicateurs et toutes les facettes de notre journalisme libres pendant une période où tout le monde a besoin et mérite d’avoir accès aux informations les plus importantes de la journée. Merci à ceux d’entre vous qui ont demandé un moyen de soutenir financièrement le journalisme de Vox. Notre mission – autonomiser notre public par la compréhension – n’a jamais été aussi claire et nous sommes tellement honorés que vous vouliez y jouer un rôle important.

Bien sûr, nous ne pouvions pas lancer cette initiative sans d’abord… l’expliquer. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur le nouveau programme de contribution de Vox.

Pourquoi Vox a-t-il lancé un programme de contribution?

Vox a commencé à rendre compte de cette pandémie le 6 janvier 2020, et depuis lors, la demande de notre journalisme explicatif a augmenté. Le public trouve notre style de décomposition d’informations complexes en explications claires et concises essentielles pour comprendre cette histoire en évolution.

Le 10 mars, avant que la distanciation sociale ne soit aussi largement appliquée aux États-Unis, Vox a publié un article qui illustre notre expertise en matière de collecte d’informations scientifiques et de formatage de manière accessible et claire. Comment les événements annulés et les auto-quarantaines sauvent des vies, dans un graphique a été vu plus de 9,4 millions de fois (deux messages de l’ancien président Barack Obama n’ont pas fait de mal). Notre vidéo suivante sur le même sujet a été visionnée plus de 6,2 millions de fois sur YouTube et traduite par notre public dans plus de 75 langues; la police d’État italienne et le ministère de la Santé des Philippines ont réalisé leur propre version de la vidéo pour informer leur public.

Il est clair pour nous, et pour des millions d’entre vous, que ce travail est important. Nous voulons continuer à vous fournir des articles, des vidéos et des podcasts gratuits avec la qualité et le volume requis par ce moment.

Vox ne gagne-t-il pas plus d’argent quand plus de gens le lisent, le regardent et l’écoutent?

Il est vrai qu’après le déclenchement de la pandémie, plus de gens se sont tournés vers Vox qu’à tout autre moment de nos six années d’existence.

Vox fournit tout son contenu gratuitement – et nous nous engageons à le garder ainsi. Vox Media a une activité très diversifiée, mais sans abonnement ni paywall chez Vox, la publicité reste une source de revenus majeure pour notre réseau.

Mais nous ne pouvons pas compter uniquement sur les fonds publicitaires alors que le besoin du public pour notre service augmente. C’est pourquoi nous nous tournons vers vous, notre fidèle public, pour obtenir de l’aide.

Comment les contributions seront-elles utilisées?

Votre soutien permettra à notre personnel de proposer des articles, des vidéos et des podcasts gratuits où nous continuerons à couvrir les tenants et les aboutissants de cette crise. Voici quelques exemples de ce que votre contribution pourrait nous aider à faire:

Continuez à produire des explications scientifiques qui clarifient ce moment et vous permettent de vous protéger, vous et votre famille. Il reste encore beaucoup à découvrir sur ce virus et sur son impact sur les gens. Et que ce soit pour expliquer comment le virus se propage, quels symptômes rechercher, pourquoi les tests ont pris du retard, comment fonctionne le savon ou comment vous éloigner en toute sécurité, nous serons là pour vous avec les informations clés dont vous avez besoin maintenant.

Expliquez les plus grands obstacles auxquels les États-Unis sont confrontés pour lutter contre cette pandémie mortelle et les principales leçons que les États-Unis devraient tirer des systèmes de soins de santé du monde entier. Nous avons tous vu comment le coronavirus a testé le système de santé américain. Vox a toujours été connu pour son expertise profonde et bancale en matière de politique de soins de santé. Nous sommes particulièrement bien placés pour expliquer les plus grands obstacles auxquels les États-Unis sont confrontés face à cette pandémie mortelle et les leçons clés que les États-Unis devraient tirer des systèmes de soins de santé du monde entier.

Créez une couverture distinctive avec des valeurs altruistes au cœur. Notre vertical Future Perfect met en évidence les règles éthiques de la distanciation sociale, pourquoi envoyer des chèques aux Américains est une bonne idée, comment utiliser la pleine conscience en cas de pandémie et comment vous pouvez aider l’IA à prédire la propagation du coronavirus. Nous couvrons cette pandémie dans une perspective mondiale et nous poserons les questions importantes de savoir comment nous pouvons tous agir pour réduire le plus de souffrances dans le monde en ce moment.

Produisez du contenu attrayant pour le public sur les plates-formes où les gens – en particulier les jeunes – passent leur temps. Il est important de lutter contre la désinformation avec un journalisme de haute qualité. L’équipe vidéo de Vox est la meilleure de sa catégorie pour répondre aux grandes questions sur les problèmes les plus importants. Grâce à notre journalisme natif sur YouTube et à nos explicateurs d’actualités pointus sur Facebook, nous sommes en mesure d’atteindre un groupe démographique beaucoup plus jeune. Sur YouTube, où 40% de nos abonnés ont moins de 25 ans, nous voyons l’incroyable portée de nos vidéos sur la façon dont le savon tue le coronavirus, comment le coronavirus est pire que la grippe et ce que signifie «aplatir la courbe». À elles seules, ces trois vidéos ont été vues plus de 20 millions de fois sur YouTube. Nous sommes dans une position unique pour diffuser des informations précieuses et fiables à un public crucial sur des plates-formes où la désinformation prospère souvent.

Votre contribution financière soutiendra l’ensemble de notre travail sur notre site Web, YouTube et nos podcasts.

Cette contribution est-elle déductible d’impôt?

Non, votre contribution n’est pas déductible d’impôt. Ce n’est pas un don de bienfaisance. Même s’il n’y a pas d’allégement fiscal, il y a l’avantage de savoir que vous vous engagez à faire votre part pour vous assurer que le public est informé. Merci.

Comment quelqu’un apporte-t-il une contribution financière à Vox?

Heureux que vous ayez demandé. Cliquez ici pour contribuer. Et merci beaucoup.