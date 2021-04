Le programme de Biden atteint un barrage routier alors que Mandchin et Sinema affirment leur soutien à la préservation de l’obstruction systématique ⋆ .

Le programme législatif du président Joe Biden a frappé un barrage routier majeur au Sénat 50-50, alors que les sénateurs démocrates modérés Joe Manchin et Kyrsten Sinema sont apparus comme des opposants sans équivoque à l’élimination de l’obstruction législative.

«L’obstruction systématique est un outil essentiel pour protéger« la voix des petits États ruraux »et notre forme démocratique de gouvernement», a écrit Manchin, un démocrate de Virginie-Occidentale, dans un éditorial du Washington Post le 7 avril. «C’est pourquoi je l’ai déjà dit et je le répète pour lever le moindre doute: il n’y a aucune circonstance dans laquelle je voterai pour éliminer ou affaiblir l’obstruction systématique. Le moment est venu de mettre fin à ces jeux politiques et d’inaugurer une nouvelle ère de bipartisme où nous trouvons un terrain d’entente sur les grands débats politiques auxquels notre nation est confrontée.

Sinema, un démocrate de l’Arizona, a adopté une approche similaire pour préserver l’outil législatif favorable aux minorités.

«Quand vous avez un endroit qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionne pas, et que beaucoup diraient que c’est le Sénat aujourd’hui, je ne pense pas que la solution consiste à éroder les règles», a déclaré Sinema au Wall Street Journal. «Je pense que la solution est que les sénateurs changent de comportement et commencent à travailler ensemble, ce que le pays veut que nous fassions.

Un seuil de 60 voix est nécessaire pour surmonter une obstruction législative. Dans le passé, les démocrates du Sénat et les républicains ont utilisé l’obstruction systématique comme parti minoritaire pour bloquer la législation soutenue par le parti majoritaire.

Laisser l’obstruction systématique en place dans un Sénat 50-50 rendrait pratiquement impossible pour Biden de déplacer des parties clés de son programme par le biais du Congrès. L’obstruction systématique, cependant, n’arrêterait probablement pas le plan américain pour l’emploi de 2 billions de dollars de Biden, étant donné la récente décision du parlementaire du Sénat selon laquelle le paquet d’infrastructure massif peut être considéré conformément aux règles de réconciliation budgétaire, qui permettent l’adoption d’une législation avec un vote à la majorité simple.

Biden a proposé une refonte complète de l’immigration qui offrirait un chemin vers la citoyenneté pour des millions d’immigrants vivant illégalement aux États-Unis.Il soutient également le projet de loi de réforme électorale radical appelé For the People Act, que la Chambre dirigée par les démocrates a récemment adopté.

Biden a appelé le Congrès à adopter une interdiction des armes d’assaut dans le cadre de son programme de contrôle des armes à feu.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré qu’elle souhaiterait voir une option publique gérée par le gouvernement ajoutée à Obamacare, proposition que Biden a intégrée à sa campagne présidentielle de 2020.

La Chambre vote sur la création d’un État pour Washington DC au cours de la semaine du 19 avril. Elle fait face à une montée en flèche au Sénat dirigé par les démocrates en raison de l’obstruction systématique.

Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont déclaré que le recours à la réconciliation budgétaire était sur la table si les républicains au Congrès ne se joignaient pas aux démocrates pour adopter le plan américain pour l’emploi de Biden, qui comprend des dépenses fédérales importantes pour améliorer l’infrastructure du pays. Les démocrates n’ont pas encore rédigé le langage législatif officiel du plan de Biden.

Biden a déclaré qu’il prévoyait de publier une proposition distincte, le plan familial américain, pour suivre le plan américain pour l’emploi. Les détails n’ont pas été divulgués publiquement. On a demandé à Pelosi jeudi si elle pensait que le plan familial et le plan d’emploi seraient regroupés en un seul projet de loi. Elle a dit qu’il y aurait probablement deux lois et elle espère que le processus législatif sur les infrastructures à la Chambre sera achevé d’ici le 4 juillet. Elle a dit que les démocrates veulent terminer le «paquet complet» d’ici août.

“Je pense que nous aurons deux projets de loi”, a déclaré Pelosi. «Nous avons ce projet de loi que nous espérons pouvoir faire, en particulier le projet de loi sur les infrastructures. Cela a toujours été bipartisan. Nous le ferons de manière bipartite. Si nous devons aller vers la réconciliation, c’est un levier, mais j’espère que ce n’est pas quelque chose que nous devons faire.