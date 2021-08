Le programme de certification des dispositifs médicaux ICMED Plus redondant pour les PME, nuira à la facilité de faire des affaires : MTal

Le programme a été conçu pour aider les agences d’approvisionnement à lutter contre les produits contrefaits et les problèmes de fausse certification. (Image : .)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le programme indien de certification des dispositifs médicaux (ICMED), qui a été rebaptisé ICMED Plus en juin de cette année pour intégrer les composants du système de gestion de la qualité (QMS) et les processus de validation de la qualité liés aux dispositifs, est redondant et aurait un impact sur la facilité de faire des affaires et opportunités d’investissement pour les PME et autres entreprises, selon Medical Technology Association of India (MTal) qui représente l’industrie des dispositifs et équipements médicaux en Inde.

Selon l’association, le programme a re-spécifié les exigences de QMS pour les dispositifs médicaux en Inde qui existaient déjà dans les Medical Device Rules (MDR), 2017 et ISO 13485. Il a soutenu que l’industrie prend déjà les approbations réglementaires requises de l’Organisation centrale de contrôle des normes pharmaceutiques (CDSCO), mais est maintenant confrontée au problème de la multiplicité des autorités de réglementation. ISO 13485 est la norme pour un SMQ pour la conception et la fabrication de dispositifs médicaux.

« Le nombre maximum d’entreprises dans ce secteur est constitué de PME nationales. Bien que le gouvernement s’efforce de réduire leur fardeau de conformité et d’introduire des programmes d’incitation attrayants pour la fabrication locale, un tel programme redondant ne déstabilisera le plus que ces petites entreprises locales. Ces PME qui sont déjà paralysées par la pandémie devront désormais franchir un obstacle inutile et engager des coûts évitables avant d’entrer sur le marché », a déclaré à Financial Express Online Pavan Choudary, président-directeur général de MTal.

Selon Choudary, malgré la mise en place d’un système de réglementation (MDR) établi, les « systèmes de quasi-certification » tels que l’ICMED Plus embrouilleront les entrepreneurs en herbe et pèseront sur les PME. De plus, de tels programmes de certification augmentent l’imprévisibilité, diminuant ainsi davantage l’attractivité, car les intérêts mondiaux ne savent pas s’ils devront ou non se conformer aux nouveaux programmes de certification lorsqu’ils entreront en Inde, avait soutenu l’association.

Le ministère du Commerce, dans une déclaration en juin de cette année, a noté que l’ICMED Plus est le premier programme au monde dans lequel le SMQ ainsi que les normes de certification des produits sont intégrés aux exigences réglementaires. « Ce programme sera un programme d’assurance qualité de bout en bout pour le secteur des dispositifs médicaux en Inde. » De plus, le secrétaire général du Conseil de la qualité de l’Inde (QCI), Ravi P. Singh, avait déclaré dans la déclaration qu’ICEMED Plus était essentiel pour être reconnu comme « une condition préalable pour montrer la conformité des fabricants au MDR-2017 et pour réduire la charge des régulateurs. . ” ICMED Plus a été lancé par QCI.

« L’ICMED Plus est une certification volontaire des produits. Par conséquent, il n’est pas question d’une charge de conformité accrue pour un fabricant puisqu’il la sollicitera s’il y trouve du mérite. D’autres pays ont une certification volontaire en plus des réglementations ou pour aider les régulateurs à réduire la surveillance réglementaire, comme l’Union européenne utilise ISO/EN 13485, les États-Unis, le Brésil, le Canada et le Japon utilisent la certification MDSAP. Le programme permet aux fabricants indiens de démontrer leur conformité, mais sur une base volontaire, comme défini dans la stratégie de normalisation de l’Inde lancée l’année dernière en juin », a déclaré à Financial Express Rajiv Nath, directeur général de Hindustan Syringes & Medical Devices et coordinateur du forum, Association of Indian Medical Device Industry. En ligne.

Le programme visait également à aider les agences d’approvisionnement à lutter contre les produits contrefaits et les problèmes de fausse certification, tout en éliminant la circulation et l’utilisation de produits médicaux ou de dispositifs médicaux de qualité inférieure d’origine douteuse qui pourraient entraîner des risques pour la santé. « Actuellement, environ 22 à 23 types de dispositifs médicaux sont réglementés et certifiés par le CDSCO. Comment seriez-vous sûr de la qualité du reste des appareils ? Bien qu’il ne devrait pas y avoir une multiplicité d’organismes de réglementation, l’ICMED jouera dans l’intervalle un rôle fantastique. La situation idéale serait que l’ICMED soit fusionné au sein du processus de certification CDSCO afin qu’il ne s’agisse que d’un seul processus de certification des dispositifs médicaux », a déclaré le professeur Amitabha Bandyopadhyay, responsable – Innovation et incubation, IIT Kanpur à Financial Express Online.

