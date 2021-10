Le programme de compatibilité Valve Steam Deck vérifie les jeux pour le portable

À l’approche du lancement de Steam Deck en décembre 2021, Valve prend le temps de s’assurer que les joueurs sachent quels titres fonctionneront sur sa machine portable. Alors que son site promet toujours « Votre bibliothèque Steam, n’importe où », nous avons eu un intérêt – et un peu de scepticisme – quant à savoir si les jeux conçus pour les PC fonctionneront réellement bien sur un appareil portable fonctionnant sous Linux.

La société a récemment ouvert son compte Twitter @OnDeck pour mettre en évidence des démonstrations de jeux PC fonctionnant sur Steam Deck, et elle a dévoilé aujourd’hui le programme de compatibilité Steam Deck.

Les étiquettes de compatibilité Steam Deck apparaissent sur tous les jeux publiés via Steam, les séparant en quatre catégories. Le niveau le plus élevé, Vérifié, a un logo vert avec une coche, indiquant les jeux qui fonctionnent « très bien sur Steam Deck, dès la sortie de la boîte ».

Étiquettes de compatibilité Steam DeckImage : Valve

L’étape suivante est un point d’exclamation jaune pour jouable, ce qui signifie que vous devrez peut-être modifier les paramètres manuellement pour le faire fonctionner. Les deux autres marques sont pour les jeux qui ne sont pas pris en charge sur le Steam Deck ou simplement inconnus car ils n’ont pas encore été testés.

Image : Vanne

Les jeux vérifiés fonctionnent avec le clavier à l’écran, prennent en charge la résolution native de Steam Deck, prennent entièrement en charge son système d’exploitation et vous pouvez naviguer dans leurs menus avec un contrôleur. La première page de sa boutique intégrée n’affichera que les jeux vérifiés, mais vous pouvez toujours parcourir ou rechercher dans l’ensemble de la boutique.

Valve a également des informations pour que les développeurs vérifient que leurs jeux prennent en charge le PC portable et des étapes pour que tout le monde puisse soumettre leurs titres pour examen. Les jeux « importants » peuvent être examinés même s’ils ne sont pas soumis manuellement, et les développeurs peuvent soumettre des titres pour examen avant leur sortie. Une chose à noter est que même si un développeur pense que son jeu n’est pas adapté au Steam Deck, il n’y a aucun moyen de le cacher du magasin intégré de la machine. Valve dit que « plutôt que de restreindre complètement l’accès à certains produits, nous voulons permettre aux clients de trouver les bons produits en fonction de leurs objectifs et désirs spécifiques ».

Pour les jeux PC, la compatibilité et la configuration sur une large gamme d’appareils sont toujours des forces et des faiblesses. Tout, des schémas de contrôle spéciaux aux logiciels anti-triche, pourrait faire dérailler les choses, et il est bon de voir Valve prendre des mesures proactives pour aider les propriétaires à savoir quels titres fonctionneront immédiatement. Il ne nous reste plus qu’à voir quels jeux ne passent pas le test.

Voici @ondeck, le compte Twitter officiel de Steam Deck. Nous partagerons des mises à jour de production, des publications de développeurs qui ont des kits de développement dans le monde et des vidéos de jeux auxquels l’équipe Steam Deck a joué. Dites-nous quels jeux vous aimeriez voir sur Deck ! pic.twitter.com/IhS0fM1NHL – Steam Deck (@OnDeck) 14 octobre 2021