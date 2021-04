Le programme de compensation de 14,5 millions de dollars du PDG de TJX, Ernie Herrman – WWD

Ernie Herrman, président-directeur général et président du géant du hors-prix The TJX Cos.Inc., A retenu un programme de rémunération évalué à 14,5 millions de dollars en 2020, une réduction de 23,8% par rapport à un an plus tôt, selon un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission .

La plus grande partie de la rémunération de Herrman a consisté en des attributions d’actions de 7,9 millions de dollars – dont la valeur pourrait ne jamais être réalisée car elle dépend du rendement des actions de la société et des calendriers d’acquisition des droits.

Plus immédiatement, Herrman a reçu un salaire de 1,5 million de dollars, une prime d’encouragement de 3 millions de dollars, une variation de la valeur de sa pension de 1,9 million de dollars et une autre compensation de 265 492 $, dont un avantage automobile de 35 904 $.

Carol Meyrowitz, ancienne PDG et présidente exécutive actuelle, a vu son programme de rémunération diminuer de 23,9% à 8 millions de dollars.

Bien que Herrman et Meyrowitz soient parmi les personnes les mieux rémunérées du commerce de détail et de la mode – et qu’ils supervisent l’un des plus grands détaillants du secteur avec une capitalisation boursière de plus de 85 milliards de dollars – ils ne figurent pas en tête de liste. Parmi les détaillants qui ont publié des informations sur la rémunération des dirigeants dans leurs déclarations de sollicitation de procurations annuelles cette année, le PDG de Walmart Inc., Doug McMillon, est en tête de liste avec une rémunération évaluée à 22,6 millions de dollars, dont 15,8 millions de dollars en attributions d’actions.

Les fournisseurs à prix réduit tels que TJ Maxx et Marshalls de TJX ont été parmi les plus durement touchés par les fermetures de COVID-19 l’année dernière, car ce sont encore en grande partie des entreprises physiques qui dépendent du trafic piétonnier et d’une expérience de chasse au trésor en magasin.

Les magasins de TJX ont été fermés pendant environ 24 pour cent de l’année et les ventes, à leur tour, ont chuté de 23 pour cent à 32,1 milliards de dollars. L’entreprise a payé ses employés pendant au moins trois semaines après les premières fermetures, mais a ensuite licencié la majorité de sa main-d’œuvre horaire.

Maintenant que le monde commence à s’ouvrir plus complètement, on s’attend à ce que les vendeurs à bas prix soient à nouveau l’un des plus performants du commerce de détail. Le service de surveillance de la dette, Moody’s Investors Service, a prévu que le secteur verrait ses bénéfices d’exploitation bondir de 350% cette année.

