Le programme de dépenses « Reconstruire en mieux » de Biden pourrait ajouter 4,3 billions de dollars à la dette nationale: analyse ⋆ .

Le programme « Reconstruire en mieux » du président Joe Biden ajoutera jusqu’à 4,3 billions de dollars à la dette nationale sur une période de 10 ans, selon une nouvelle analyse du Comité pour un budget fédéral responsable.

“Dans l’ensemble, nous estimons que ces packages pourraient coûter jusqu’à 2 400 milliards de dollars sur dix ans et préparer le terrain pour un emprunt total pouvant atteindre 4 300 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie”, lit-on dans la dernière analyse du CRFB publiée mercredi. « Ce coût porterait la dette à 119 % du produit intérieur brut (PIB) d’ici 2031, contre un record de 106,4 % du PIB prévu en vertu de la loi actuelle.

Biden a déclaré que son programme « Construire en mieux » sera entièrement payé au fil du temps.

“Les investissements que je propose seront entièrement payés à long terme en ayant les plus grandes sociétés, y compris les 55 sociétés qui n’ont payé aucun impôt fédéral l’année dernière, et les super riches commencent à payer leur juste part”, a déclaré Biden dans un discours. à la Maison Blanche mercredi.

« Ils gagneront toujours beaucoup d’argent, mais paieront leur juste part. Cela signifie que cela réduira réellement la dette nationale, améliorera notre situation budgétaire à long terme. Mon programme Reconstruire en mieux est fiscalement responsable – le moyen fiscalement responsable de réduire les coûts pour les familles », a-t-il ajouté.

Marc Goldwein, vice-président principal et directeur principal des politiques au CRFB, a déclaré à Just the News que les “nouveaux programmes et politiques” proposés jusqu’à présent par Biden, y compris le projet de loi sur les infrastructures adopté par le Sénat que le président a aidé à négocier, approchent les 6 000 milliards de dollars de dépenses totales. .

Il a déclaré que l’analyse du CRFB sur le montant de la dette qui résulterait de ces politiques, 4,3 billions de dollars, comprend les augmentations d’impôt proposées par Biden pour les sociétés et les particuliers dans la tranche d’imposition la plus élevée.

« C’est 2 400 milliards de dollars de direct et 4 300 milliards de dollars y compris indirects ; et par indirect nous entendons, est-ce que cela crée de nouveaux programmes et les rend temporaires ou vont-ils être prolongés ? Goldwein a déclaré jeudi. « Et donc, si nous comptons le coût de l’extension de ces programmes, cela représente 4 300 milliards de dollars. »

Scott Hodge, président de la Tax Foundation, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la déclaration de Biden selon laquelle ses plans de dépenses seraient payés à long terme.

“Il n’y a qu’à Washington que quelqu’un pourrait prétendre que l’utilisation de gadgets budgétaires, d’argent emprunté et d’impôts plus élevés” paie entièrement “3,5 billions de dollars de nouvelles dépenses”, a-t-il déclaré à Just the News.

Les nouvelles dépenses du projet de loi sur les infrastructures du Sénat sont principalement consacrées aux initiatives d’infrastructure physique. La proposition de réconciliation de 3,5 billions de dollars comprend de nouveaux programmes de dépenses liés au collège communautaire sans frais de scolarité, à la maternelle universelle, au soutien à la garde d’enfants, à l’expansion de Medicaid, à la création d’un corps civil pour le climat et plus encore. Une fois la proposition transformée en un langage législatif formel, elle sera soumise à un vote final au Sénat. Le projet de loi budgétaire peut être adopté avec chaque vote des sénateurs démocrates plus le vice-président Kamala Harris comme vote décisif.

“Le Sénat a essentiellement dit qu’il emprunterait jusqu’à 1,75 billion de dollars pour son plan de réconciliation”, a déclaré Goldwein.

La Maison Blanche a mis en doute une analyse du Congressional Budget Office selon laquelle le projet de loi bipartite de 1,2 $ sur les infrastructures ajoutera 256 milliards de dollars de déficits sur 10 ans.

« Le score du CBO, qui projette un déficit de 30 milliards de dollars par an pendant huit ans, ne tient pas compte des économies réelles consenties sur une base bipartite. Cela comprend plus de 200 milliards de dollars de coûts inférieurs pour les programmes d’urgence, comme les congés payés, au cours de l’année dernière par rapport à ce que le CBO avait initialement estimé, et plus de 60 milliards de dollars de revenus de spectre plus élevés que ce que le CBO avait prévu lors d’une vente aux enchères de février », a déclaré Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche. mentionné. “De plus, cela n’inclut pas les effets positifs de la croissance économique que ce paquet entraînera sur le budget.”

Le CRFB estime que la facture d’infrastructure à elle seule ajoutera 340 milliards de dollars aux déficits sur 10 ans et coûtera finalement 400 milliards de dollars. Goldwein a expliqué que la Maison Blanche et les sénateurs utilisent des « gimmicks » budgétaires pour leur estimation du coût de la législation et « surestiment considérablement » les compensations.

“Le paquet d’infrastructures va coûter environ 400 milliards de dollars”, a déclaré Goldwein. «Ils pourraient le changer à la Chambre, mais pour l’instant, la version adoptée par le Sénat n’est pas entièrement payée; pas sur une fenêtre de temps. Il ne serait pas entièrement payé si vous regardez 50 ans dans le futur.

La dette nationale totale approche les 29 000 milliards de dollars.