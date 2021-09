Le programme de Gatishakti pour fournir un cadre au plan NIP et rendre les produits indiens plus compétitifs, déclare Gadkari

Le développement des infrastructures jouera un rôle crucial dans l’objectif de la nation de devenir une économie de 5 000 milliards de dollars.

Le programme Gatishakti du gouvernement Modi, d’une valeur de Rs 100 lakh crore, fournira un cadre pour le programme National Infrastructure Pipeline et rendra les produits indiens plus compétitifs en réduisant les coûts logistiques et en améliorant les chaînes d’approvisionnement, a déclaré jeudi le ministre de l’Union Nitin Gadkari. S’adressant à la 29e AGA de l’AMCHAM, le ministre a déclaré que le gouvernement allait bientôt lancer le plan directeur national du régime de Gatishakti, qui a été annoncé par le Premier ministre Narendra Modi lors de son discours le jour de l’indépendance. L’initiative, selon un rapport de la PTI, devrait être lancée ce mois-ci.

Selon le ministre des Transports routiers et des autoroutes, le développement des infrastructures jouera un rôle crucial dans l’objectif du pays de devenir une économie de 5 000 milliards de dollars. L’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement de l’Inde prend de l’ampleur. Grâce au NIP, le gouvernement investit 1 400 milliards de dollars dans le développement des infrastructures, a déclaré Gadkari. Le ministre de l’Union a également déclaré qu’à travers l’Autorité nationale des autoroutes de l’Inde (NHAI), son ministère prévoyait de lever 15 milliards de dollars grâce à la monétisation des autoroutes au cours des cinq prochaines années. Considérant qu’il existe un énorme potentiel économique en Inde et qu’il existe également une viabilité disponible pour les fonds de pension et d’assurance dans les infrastructures routières indiennes, le ministre a déclaré qu’ils peuvent offrir de bons rendements (et) un énorme potentiel de projets économiquement viables.

Selon Gadkari, l’Inde autorise 100 % d’IDE dans le secteur routier, et pour les coentreprises, il existe une énorme opportunité. Il a également noté que le pays est prêt à accueillir des investissements dans l’énergie solaire ainsi que dans l’hydrogène vert. Le ministre a affirmé travailler pour un système de transport plus durable tel que les téléphériques et les hyperloops. L’Inde recherche l’utilisation de technologies et de matériaux innovants dans la construction de routes et est ouverte à l’adoption de directives pour l’utilisation de nouveaux matériaux ainsi que de technologies, a ajouté Gadkari.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.