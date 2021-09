Le programme de mentorat du groupe Wall est de retour, les candidatures sont ouvertes maintenant – WWD

Le programme de mentorat du Wall Group, TWG Incubator, revient pour le deuxième cycle en janvier 2022.

Le projet d’une durée de six mois associe des créateurs prometteurs à des artistes gérés par l’entreprise. Fondé par Brooke Wall en 2000 (et acquis par Endeavor, anciennement WME-IMG, en 2015), The Wall Group représente certains des meilleurs stylistes de mode, coiffeurs, maquilleurs et concepteurs de production de l’industrie.

Désormais composée de 12 paires de mentors et de mentorés, soit le double de l’année dernière, l’initiative vise à démocratiser l’accès à l’industrie pour les personnes sous-représentées dans l’industrie. Les candidatures sont ouvertes dès maintenant sur TheWallGroup.com jusqu’au 11 octobre.

“En reconnaissant la position que The Wall Group occupe dans l’écosystème plus large, nous avons examiné comment nous pourrions utiliser notre plate-forme pour ouvrir la porte plus large et créer des opportunités, un accès et des relations pour les artistes inexploités et sous-représentés”, Ali Bird, directeur de The Wall Group, a déclaré à WWD dans une déclaration exclusive.

«À la fin du premier cycle, nous avons pu pleinement réaliser la valeur créée grâce à notre mélange de mentorat individuel d’artistes associé à une formation et à une exposition au côté agence de l’entreprise», a-t-elle poursuivi. “Alors que nous nous tournons vers 2022, notre industrie est dans un endroit différent – la porte s’élargit, des conversations ont lieu et j’espère que nous continuerons sur cette voie.”

La coiffeuse Naeemah LaFond et la maquilleuse Kate Lee font partie de ceux qui reviennent en tant que mentors. Les participants au deuxième cycle comprennent les stylistes de mode Elizabeth Stewart, Jeanne Yang, les maquilleurs James Kaliardos et Jessica Smalls et la coiffeuse Nai’vasha.

« En tant que femme noire dans cette industrie, j’essaie toujours de me mettre en position d’être pour les autres ce dont j’avais besoin quand je montais, et c’est exactement ce que fait le programme d’incubateur du groupe Wall », a déclaré LaFond, directeur artistique mondial d’Amika. . « Quand il s’agit de faire avancer les choses dans l’inclusion de groupes sous-représentés dans la mode et la beauté, il peut être difficile de mesurer où les progrès sont réalisés, mais faire partie d’un programme qui cible directement les problèmes en ouvrant des portes et en fournissant l’accès à l’information me permet de regarder l’aiguille bouger en temps réel. Bien que le mentorat ne soit pas par définition censé être transactionnel, j’ai l’impression de tirer autant de l’expérience que les mentorés.

En plus du mentorat, les mentorés auront accès à des sessions de réseautage avec des acteurs de l’industrie, à des revues de portfolio, à des ateliers et recevront un kit d’artiste complet, personnalisé pour leur profession. Ils auront également l’opportunité de présenter leur travail dans un tournage pour un prochain numéro de septembre d’InStyle, qui revient en tant que partenaire média exclusif.