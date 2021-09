Le programme de Michael K. Williams

Michael K. Williams, l’acteur extrêmement doué qui a joué dans des séries dramatiques et des films historiques pendant plus de deux décennies, a été retrouvé mort lundi à l’âge de 54 ans. Pour honorer son héritage, notre équipe revient sur plusieurs des rôles les plus emblématiques de Williams. qui a contribué à définir sa carrière cinq fois nominée aux Emmy. Pour lire notre nécrologie et le souvenir de sa vie, cliquez ici.

Blanc crayeux, Boardwalk Empire



On se souviendra en partie de Williams comme du roi de HBO That Guys, et aucune émission n’a présenté autant de HBO That Guys que Boardwalk Empire, le drame policier d’époque quelque peu sous-estimé de divers anciens des Sopranos. Parmi les performances stellaires de Steve Buscemi, Michaels Shannon et Stuhlbarg, et Shea Whigham, Williams se dresse au-dessus en tant que Chalky White, un contrebandier essentiel à la pègre d’Atlantic City des années 1920 à l’époque de la Prohibition. Un effet secondaire de la gravité particulière de Williams est un sentiment d’intemporalité. Cette cicatrice a l’air et ce son de râpe grave, aussi naturel dans le New Jersey d’il y a un siècle que dans le Baltimore d’aujourd’hui. Boardwalk Empire est en partie une émission sur des groupes marginalisés, dont beaucoup d’immigrants, prennent leur assimilation en main. Chalky représente à quoi ressemble cette lutte pour quelqu’un né sachant que la loi américaine n’est pas de son côté. Ses dernières saisons dans la série l’ont opposé à Valentin Narcisse, un rhéteur élégant du criminel au franc-parler de Chalky. Boardwalk Empire n’était pas un grand spectacle, mais il a fait place à de grandes performances – y compris Williams, dans un rôle moins emblématique qu’Omar mais non moins finement travaillé. —Alison Herman

Ray Ray, Les Soprano



Ray Ray, qui accepte de cacher Jackie Jr. dans son appartement d’un complexe de logements sociaux lors de la finale de la troisième saison “Army of One”, n’est pas exactement un personnage essentiel des Sopranos. Mais Williams, alors encore relativement inconnu, a réussi à le rendre mémorable. En quelques minutes à l’écran, Ray Ray fait une poignée de superbes répliques, accueillant d’abord Jackie au «Boonton Holiday Inn», puis surnommant le failson en quête d’anonymat et assailli «M. X.” Plus tard, il savoure de regarder sa jeune fille botter le cul de Jackie désemparé dans un match d’échecs. “Yo, je pense que tu es foutu”, dit Ray Ray à Jackie, prédisant le destin du gangster en herbe à la fois dans le jeu et dans la série.

Williams vole ses courtes scènes, se frayant un chemin à plusieurs rires. L’acteur est peut-être devenu célèbre pour avoir joué un homme légendaire et intense, mais il était aussi sacrément drôle. –Alan Siegel

Omar Little, le fil



Un nombre important de téléspectateurs vous diront que Michael K. Williams a joué le meilleur personnage de la meilleure émission jamais réalisée. Peut-être que plus d’entre eux opteraient pour Omar Little de The Wire que pour tout autre personnage. C’était un super-héros, un tueur habile et impénitent, un homme assez intrépide pour être non seulement un voleur ou un gangster, mais un voleur de gangsters, qui allait et faisait ce qu’il voulait.

Entre les mains d’un acteur de moindre importance, Omar aurait pu se lire comme caricatural. Chez Williams, il était calculateur, imposant et incroyablement charismatique. Alors que les protagonistes de la série ont été à plusieurs reprises faits et défaits par leur propre orgueil et leur auto-tromperie, Omar a vu le monde avec une clarté pratique et morale inégalée. Oui, morale, vous connaissez tous la citation.

The Wire ne parle même pas à distance d’Omar. Il n’est qu’un des nombreux personnages qui habitent un coin ou l’autre de la scène de la taille d’une ville du spectacle et réalisent ses dizaines d’intrigues entremêlées.

Mais parce que Williams a joué Omar avec une nonchalance si cool et si hypnotique, il est devenu le personnage le plus reconnaissable de la série. Il était si bon qu’il a transcendé la position de son personnage dans l’histoire, comme Anthony Hopkins dans le rôle d’Hannibal Lecter, un personnage qui partage peu avec Omar à part sa ville natale, sa profession et son allure menaçante. De tels personnages ne sont à l’écran que quelques minutes ici et là, mais sont toujours à l’esprit. Hopkins a remporté un Oscar pour Le silence des agneaux. Pour The Wire, Williams a dû se contenter des éloges volumineux des critiques et du dévouement éternel des fans. Peut-être, mais probablement pas, autant d’éloges et de dévouement qu’il le méritait. —Michael Baumann

Omar sait quelque chose que les autres ne savent pas. Chaque scène dans laquelle il se trouve, chaque fois qu’il rencontre une autre personne, vous le voyez la jauger, calculer : Comprennent-ils ? Ils ne le font pas.

Il aurait été si facile pour Omar Little de faire chavirer The Wire. Pensez-y : voici une émission sur les maux structurels de la ville américaine, une émission dont le drame est conçu pour vous faire affronter l’injustice mortelle intégrée à notre société théoriquement démocratique. Comment cette émission réussit-elle à présenter l’un des héros folkloriques les plus magnétiques de l’histoire de la télévision ? Je veux dire, vous ne regardez pas Omar et ne pensez pas à la tragédie sociale de la guerre contre la drogue ou à la brutalité de la police américaine. Tu regardes Omar et tu penses, ce mec est tellement cool. Et cette réponse viscérale est à une fraction de pouce glissante de transformer The Wire en juste un autre fantasme d’évasion pour le public haut de gamme de HBO. Westeros est amusant parce qu’il a des dragons. Si Baltimore de The Wire est amusant parce qu’il a Omar, alors le jeu est terminé et David Simon a perdu. C’est la corde raide existentielle que la série a parcourue, de grandes et de petites manières, pendant cinq saisons. Comment s’en est-il sorti ?

C’est à cause de ce qu’Omar sait. C’est à cause de ce qu’il voit, c’est-à-dire à cause de ce que Michael K. Williams nous fait voir en lui. Tout le magnétisme d’Omar vient du fait de vivre à l’intérieur du cauchemar américain, de le voir pour ce qu’il est et de refuser de s’y laisser intimider. Il dit : Les institutions auxquelles on nous a dit de faire confiance sont empoisonnées et malhonnêtes, je vais donc trouver mon propre code d’honneur. Le monde préfère me punir que me comprendre, alors j’aimerai qui j’aime. Le monde préfère me tuer que me sauver, alors je vivrai aussi férocement que possible tant que je serai en vie.

Le charisme, en d’autres termes, devient la protestation. Nous n’acceptons pas la torsion du monde car cela nous donne Omar, un personnage amusant ; plutôt, le frisson de regarder Omar ne nous donne pas d’autre choix que d’affronter la torsion du monde. Chaque minute où Williams est à l’écran, il nous met au défi : je vois ce qui se passe réellement ici ; est-ce que tu? C’est ainsi que j’y réponds ; Comment vas-tu? Il n’est pas exagéré de dire que la capacité de Williams à tourner son intensité, son intelligence et son charme blessé et colossal vers cette fin – afin que vous, le spectateur, puissiez ressentir le coup de l’évasion, mais l’évasion est dans le problème, pas loin de lui, c’est ce qui maintient The Wire sur la corde raide. Il y a peut-être eu des performances tout aussi accomplies dans l’histoire de la télévision, mais je ne pense pas qu’il y ait un autre exemple d’un personnage apparemment périphérique définissant l’essence d’une série à ce degré.

Oh, et c’est la plus grande série jamais réalisée. C’est ce que Michael K. Williams a fait. Qu’il repose en paix. — Brian Phillips

Dr Marshall Kane, Communauté



Michael K. Williams a construit une grande partie de sa brillante carrière sur le dos de performances dramatiques et prestigieuses.

Community a ouvert sa troisième saison avec “Biology 101”, dans laquelle Williams a joué le Dr Marshall Kane, un criminel réformé devenu PhD chargé d’enseigner Jeff Winger and Co. Dans une interview des années plus tard, Williams a admis que l’épisode était son tout premier comique. rôle, ajoutant que le casting de la série “m’a fait paraître drôle”. Mais quelques instants après l’introduction de son personnage, les instincts d’humour de Williams étaient visibles par tous : « Je sais qui est Sean Penn, j’ai vu Milk. Maintenant, sortez, » Kane répond sèchement à la critique de Jeff de la conférence mélodramatique du professeur.

Williams reviendrait deux fois de plus dans la saison, y compris la parodie classique de la série Law & Order dans laquelle le projet de biologie de Jeff (Joel McHale) et Annie (Alison Brie) est mystérieusement saboté. C’est dans cet épisode que Williams livre sa même ligne emblématique de The Wire: “Un homme doit avoir un code”, rappelant de manière hilarante aux téléspectateurs ses incroyables réalisations dans le drame tout en présentant un nouveau talent pour la comédie. —Aric Jenkins