Le programme de mise à niveau visible vous permet d’obtenir un nouveau téléphone tout en remboursant l’ancien

Un nouveau plan de mise à niveau Visible vous permet d’échanger votre téléphone actuel contre un nouveau, même si l’actuel n’est toujours pas payé.Le programme fonctionne pour la plupart des téléphones Offres visibles, mais vous devez utiliser son service Affirm pour obtenir le plus tôt La nouvelle politique entre en vigueur le 3 mai 2021.

Visible est un opérateur sans fil simple et convivial pour les millénaires. Il n’y a pas de magasins physiques, il n’y a qu’un seul plan et cela coûte deux fois moins cher que les plans de la société mère Verizon. Ces détails à eux seuls suffisent pour que cela vaille la peine d’être examiné si vous êtes prêt à le changer.

Cependant, l’entreprise a simplement rendu les choses encore plus douces. À partir du 3 mai 2021, un nouveau programme de mise à niveau Visible vous permettra d’échanger votre téléphone actuel contre un nouveau, avant même d’avoir payé le téléphone actuel.

En rapport: Guide de l’acheteur visible: un plan de données vraiment illimité, maintenant avec la 5G

T-Mobile, Samsung et d’autres sociétés ont proposé des programmes similaires. Fondamentalement, vous devez d’abord acheter un téléphone avec un plan de versement. Une fois que vous avez atteint un certain seuil de paiements ponctuels, vous pouvez ensuite passer à un nouveau téléphone sans avoir à payer le reste de l’ancien téléphone. Cela vous permet d’avoir toujours le dernier et le meilleur appareil.

Fonctionnement du plan de mise à niveau Visible

Achetez un appareil éligible auprès de Visible en plusieurs fois via son programme Affirm. Cela inclut tous les appareils Samsung, Google et Apple disponibles, ainsi que les appareils Motorola, OnePlus et ZTE spécifiques.Remboursez au moins 50% du prêt Affirm. À ce stade, vous pouvez passer à un téléphone de nouvelle génération de la même marque sans frais de mise à niveau supplémentaires.Retournez l’ancien téléphone au partenaire de Visible Assurant dans les 14 jours suivant la réception de votre nouvel appareil. À ce stade, Visible remboursera le solde du prêt pour cet appareil.

Voici un exemple concret de la façon dont cela pourrait fonctionner pour vous:

Vous achetez le Samsung Galaxy S21 via Visible en utilisant le programme Affirm. Vous payez 33 $ par mois pour le téléphone, vous effectuez des paiements à temps pour ce téléphone chaque mois pendant un an, en maintenant le service Visible actif sur le téléphone pendant toute l’année.À ce moment-là, vous avez payé 396 $ pour le téléphone, ce qui est de 50% de son coût total. Vous pouvez maintenant passer à un Samsung Galaxy S22 en utilisant le même programme Affirm.Vous recevez votre Galaxy S22. Vous renvoyez votre Galaxy S21 et continuez à effectuer vos paiements mensuels pour votre nouveau téléphone.Rincez et répétez pour le Galaxy S23, S24, etc.

De toute évidence, ce programme de mise à niveau Visible est conçu pour vous empêcher d’utiliser son service. Cependant, si vous êtes déjà un client Visible satisfait, c’est une opportunité évidente d’obtenir un nouveau téléphone chaque année. Et, si vous souhaitez passer à Visible, cela n’a fait qu’améliorer considérablement la situation.

Encore une fois, cela prend effet à partir du 3 mai 2021. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous inscrire à Visible!