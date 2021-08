Le programme de Pfizer pour produire des vaccins «spécifiques à une variante» conduira à plus de variantes, avertissent les experts 10z viral

par Megan Redshaw, Défense de la santé des enfants :

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré mardi à Fox News que la société pensait qu’une variante résistante au vaccin COVID émergerait probablement un jour, mais la société a mis en place un système pour inverser un jab spécifique à la variante dans les 95 jours si c’est le cas.

“Chaque fois qu’une variante apparaît dans le monde, nos scientifiques la contournent”, a déclaré Bourla. « Et ils font des recherches pour voir si cette variante peut échapper à la protection de notre vaccin. »

Bourla a déclaré que Pfizer n’avait pas encore identifié de variantes qui pourraient échapper au vaccin. Cependant, cette déclaration contredit les conclusions de nombreuses études des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) qui montrent une immunité décroissante contre la variante Delta.

Pfizer et l’administration Biden ont cité les études du CDC lorsqu’ils ont demandé une troisième dose de rappel pour la population immunodéprimée et en général.

Bourla a déclaré que Pfizer pourrait produire de nouvelles versions de son vaccin pour lutter contre une variante dans les trois mois suivant sa découverte.

“Nous avons construit un processus qui, dans les 95 jours à compter du jour où nous identifions une variante comme variante préoccupante, nous pourrons disposer d’un vaccin sur mesure contre cette variante”, a déclaré Bourla.

Les responsables de la santé publique ont déclaré pendant des mois que la vaccination universelle à travers les États-Unis et la population à l’étranger réduirait la possibilité pour le virus de muter davantage et d’échapper aux vaccins.

Le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré lors d’un point de presse le 27 juillet, la grande préoccupation est que la prochaine variante qui pourrait émerger – à quelques mutations de distance – pourrait potentiellement échapper aux vaccins.

Le groupe consultatif du gouvernement britannique, le Scientific Advisory Group for Emergencies, a déclaré que des taux plus élevés de circulation et de transmission du virus créaient « davantage d’opportunités pour l’émergence de nouvelles variantes ».

Mais d’autres experts soutiennent que c’est la vaccination universelle qui crée des mutants d’évasion hautement transmissibles capables d’échapper aux vaccins et de soumettre les non vaccinés à l’infection.

Dr. Peter McCullough, conseil certifié en médecine interne, maladies cardiovasculaires et lipidologie clinique, a déclaré dans un podcast récent : l’une des variantes qui est en arrière-plan pour émerger parce qu’elle est résistante au vaccin.

“Cette [theory] a du sens », a déclaré McCullough. « Tout comme un antibiotique, une fois que nous atteignons un certain pourcentage de couverture avec un antibiotique, nous permettrons à une bactérie résistante d’aller de l’avant. »

McCullough a expliqué :

« Si nous remontions le temps il y a six mois, nous avions environ 14 souches ou plus aux États-Unis – toutes dans des proportions relativement faibles. Nous avions le Royaume-Uni, le Brésil et il y avait toujours du Delta, soit dit en passant – c’était toujours en arrière-plan. Et il y avait un article de Niessen et de ses collègues de Boston et Rochester Minnesota, un excellent article – plus d’un million d’échantillons séquencés. Ils ont examiné les taux de vaccination partout et les proportions des variantes, et ils ont conclu qu’avec plus de 25 % de la population vaccinée, vous encouragerez une souche dominante à aller de l’avant.

“Nous avons dans un sens créé maintenant une souche super-dominante, nous avons encouragé une souche super-dominante”, bien que McCullough ait noté que la science a montré que la variante Delta est plus douce.

Dans une interview sur « RFK, Jr. The Defender Podcast », McCullough a cité une étude du 10 août dans The Lancet qui a montré que les personnes vaccinées contre COVID sont plus sensibles à la variante Delta.

Selon McCullough, les auteurs de l’article ont démontré un échec et une transmission généralisés des vaccins dans des circonstances étroitement contrôlées dans un hôpital fermé à Ho Chi Minh-Ville, au Viet Nam.

Geert Vanden Bossche est un virologue et vaccinologue qui a travaillé avec GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals, l’équipe Global Health Discovery de la Fondation Bill & Melinda Gates à Seattle et GAVI, The Global Alliance for Vaccines and Immunization à Genève.

Dans un article du 12 août, Vanden Bossche a déclaré que la vaccination de masse universelle provoquerait une propagation dominante de mutants hautement infectieux, échappant à la neutralisation, et que les anticorps naturellement acquis – ou neutralisants vaccinaux – n’offriraient plus de protection aux personnes immunisées, alors que la pression infectieuse élevée se poursuivra. pour supprimer le système de défense immunitaire inné des non vaccinés.

