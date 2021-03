Apple Music a annoncé une extension de son initiative éditoriale «Up Next». Comme signalé pour la première fois par Panneau d’affichage, Apple Music apporte un nouveau «focus local international» au programme de projecteurs d’artistes. Apple a également annoncé les artistes qui seront présentés prochainement…

Apple Music Up Next a été lancé pour la première fois en 2017 afin de promouvoir chaque mois de nouveaux artistes émergents. Apple étend maintenant le programme pour soutenir les artistes émergents dans différents pays et régions. Le programme fournit chaque mois du matériel éditorial et promotionnel aux artistes choisis.

Avec cette expansion, un artiste chaque mois bénéficiera de la puissance marketing de l’entreprise dans plusieurs régions «locales», dont, au lancement, les États-Unis, le Canada, l’Australie, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, l’Inde, la France, l’Allemagne, le Mexique, Russie et Japon. Le programme fera également ses débuts en Chine le mois prochain.

Voici les artistes qui participent à la première expansion internationale d’Apple Music Up Next:

Peach PRC (Australie / Nouvelle-Zélande), Pressa (Canada), Noé Preszow (France), Lune (Allemagne), Prabh Deep (Inde), Dongurizu (Japon), Nicki Nicole (Amérique latine), prosto Lera (Russie), Blxckie (Afrique du Sud), Baby Queen (Royaume-Uni) et Morray (États-Unis).

Vous pouvez en savoir plus sur Up Next dans l’app Apple Music ici.

