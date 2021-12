Le « programme de rappel sur les stéroïdes » de Covid pourrait prendre 10 jours de plus pour démarrer, selon le chef du NHS | Royaume-Uni | Nouvelles

Le développement intervient quelques jours après le secrétaire à la Santé Sajid Javid a annoncé qu’il s’agirait d’un « programme de rappel sous stéroïdes », avec tous les adultes en Angleterre devant être vaccinés d’ici la fin janvier alors que les cas de variante Omicron augmentent dans le pays. Dans une lettre aux responsables régionaux de la santé et aux responsables des programmes nationaux de vaccination, Amanda Pritchard, directrice générale du NHS England, a déclaré que les patients pourraient ne pas être en mesure de prendre rendez-vous selon le nouveau calendrier avant le 13 décembre.

Ils seront alors invités par tranches d’âge, plutôt que tous à la fois.

La lettre indiquait en outre que les médecins généralistes seraient autorisés à reporter les contrôles de santé des plus de 75 ans et des nouveaux patients afin de libérer du temps.

Les exigences relatives au suivi des patientes présentant certains problèmes de santé dans le cadre du « cadre de qualité et de résultats » seront suspendues, bien qu’elles devront toujours effectuer la vaccination et le dépistage du col de l’utérus.

La lettre confirme également que le montant payé par les médecins généralistes et les pharmacies par vaccination sera augmenté au cours des deux prochains mois.

Lundi, le Comité mixte sur la vaccination et la vaccination (JCVI) a annoncé que le programme de rappel devrait être étendu à tous les plus de 18 ans, et l’écart entre les deuxièmes doses et les rappels réduit de moitié, passant de six mois à trois.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré vendredi qu’elle avait identifié 75 autres cas de la variante Omicron en Angleterre, portant le nombre total de cas à 104.

Selon les responsables, les personnes et leurs contacts ont été invités à s’isoler et des travaux sont en cours pour établir des liens avec les voyages.

Vendredi, les responsables de la santé publique ont déclaré qu’un « signal précoce fort » des tests de laboratoire avait suggéré que la variante Omicron commençait à se propager en Grande-Bretagne.

Cependant, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que Noël se déroulerait « aussi normalement que possible ».

S’exprimant lors d’une visite de campagne électorale partielle à Oswestry, dans le Shropshire, le Premier ministre a déclaré que les gens n’avaient pas besoin d’annuler les fêtes ou les crèches.