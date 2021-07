Juridique & Réglementaire

Le programme de récompenses pour la justice (RFJ) du département d’État américain paie désormais en crypto pour la première fois

Le programme de récompenses pour la justice (RFJ) du département d’État américain a annoncé cette semaine que les paiements de récompense incluent désormais également la crypto-monnaie pour la première fois.

Le programme, administré par le Diplomatic Security Service, offre une récompense pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars pour des informations sur des cybercriminels « agissant sous la direction ou sous le contrôle d’un gouvernement étranger » contre l’infrastructure critique américaine.

Ces « paiements de récompense peuvent inclure des paiements en crypto-monnaie », indique-t-il.

Ces cyberopérations malveillantes qui peuvent enfreindre la Loi sur la fraude et les abus informatiques (CFAA) incluent l’accès non autorisé intentionnel, la transmission de menaces d’extorsion dans le cadre d’attaques de ransomware et la transmission d’un programme, d’informations, d’un code ou d’une commande pour causer des dommages sans autorisation à un ordinateur protégé. .

Le programme a mis en place un canal de signalement de conseils sur le Dark Web (basé sur Tor) pour protéger la sûreté et la sécurité des sources potentielles.

Depuis sa création en 1984, le programme a versé plus de 200 millions de dollars à plus de 100 personnes qui ont fourni des informations exploitables qui ont aidé à prévenir le terrorisme et à résoudre les menaces à la sécurité nationale des États-Unis, a-t-il déclaré.

