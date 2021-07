Le programme de régénération de Smithfield Birmingham va transformer le centre-ville

Le projet Smithfield Birmingham créera un nouveau quartier au cœur du centre-ville. De nouveaux logements et emplois, de meilleures liaisons de transport et des offres culturelles et de loisirs sont tous inclus dans le plan directeur.

Le développement de 1,9 milliard de livres sterling de Smithfield Birmingham a récemment franchi une étape importante alors que le conseil municipal de Birmingham a finalisé un contrat de coentreprise avec Lendlease.

La vision du projet est de créer un lieu durable, vert et inclusif, mettant l’humain au cœur du développement. Le travail sur une application de planification pour ce développement est actuellement en cours. Une fois que des plans plus détaillés seront présentés, une consultation publique permettra la collaboration avec la communauté locale.

Nouvelles maisons et emplois

Le programme est en passe de devenir un nouveau quartier innovant et durable à Birmingham. Le développement de Smithfield Birmingham fournira plus de 3 000 nouvelles maisons. Cela créera des options de vie durables indispensables au centre-ville.

Le centre-ville de Birmingham est déjà l’une des régions commerciales les plus importantes du Royaume-Uni. Ce nouveau développement a également le potentiel de créer plus de 8 000 nouveaux emplois dans les années à venir.

Des commerces de détail et des espaces de travail indépendants seront inclus dans le développement, qui devraient plaire à un mélange de petites entreprises, de grandes et de grandes entreprises. Cela élèvera davantage le statut de la ville en tant que premier emplacement commercial régional et capitale de démarrage.

Transport et connectivité améliorés

Ce nouveau développement sera situé à seulement quelques minutes de la nouvelle station HS2 à Curzon Street, qui est actuellement en construction. Cela amènera Birmingham à moins d’une heure de trajet d’un certain nombre de villes, dont Londres, Manchester, Leeds et Preston.

La zone offrira une passerelle vers les Midlands et le nord de l’Angleterre avec des connexions rapides vers de nouvelles opportunités. De plus, les transports seront améliorés dans la zone avec l’intégration du métro dans le nouveau quartier. D’autres lignes de bus viendront dans la région. Et les pistes cyclables et piétonnes connaîtront également une amélioration.

Offres de loisirs et de culture

La zone des équipements communautaires fait également partie du plan directeur. Cela comprendra un nouveau parc public et une aire de jeux active pour les enfants. Le quartier deviendra un haut lieu de loisirs et de culture avec des spectacles vivants.

Assis le long des offres de divertissement et de loisirs de Southside, le développement cherchera à renforcer davantage le caractère authentique du centre-ville de Birmingham avec des espaces de haute qualité, de l’art public et même une nouvelle place publique majeure.

Poursuite de la régénération

Ce développement de 17 hectares ancrera un centre-ville agrandi et ouvrira de plus larges opportunités de régénération supplémentaire. Le programme Smithfield Birmingham contribuera également à accélérer une transformation plus large de la ville. De plus, il soutiendra la prospérité sociale et économique à long terme à Birmingham et dans la région au sens large.

Le conseiller Ian Ward, chef du conseil municipal de Birmingham, a déclaré : « Smithfield Birmingham est une véritable opportunité unique de créer une nouvelle communauté au cœur de notre ville – et nous sommes vraiment ravis de travailler avec Lendlease Europe, qui a un expérience internationalement prouvée pour faire avancer des développements majeurs comme celui-ci.

“Ce développement de 1,9 milliard de livres sterling signifie des emplois, des logements et des opportunités et Smithfield Birmingham deviendra un brillant exemple de croissance économique inclusive et créera un véritable héritage au cœur de Birmingham.”

