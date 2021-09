Le programme de repas de mi-journée est désormais «PM Poshan», 24 lakh enfants du préscolaire seront couverts à partir de l’année prochaine

Environ 24 lakh étudiants recevant une éducation préscolaire dans les écoles gouvernementales et subventionnées par le gouvernement seront également inclus dans le champ d’application du programme à partir de l’année prochaine.

Le programme national de repas de mi-journée sera désormais connu sous le nom de programme PM POSHAN et couvrira également les élèves des balvatikas ou des classes préprimaires, a annoncé mercredi le gouvernement. Le gouvernement a annoncé qu’environ 24 lakh étudiants recevant un enseignement préscolaire dans les écoles gouvernementales et subventionnées par le gouvernement seraient également inclus dans le cadre du programme à partir de l’année prochaine.

Encourager « Tithi Bhojan » pour permettre aux membres de la communauté de fournir une nourriture spéciale aux enfants lors d’occasions et de festivals, en utilisant la récolte des « jardins de nutrition scolaire » pour préparer les repas de midi, des concours de cuisine pour promouvoir la cuisine ethnique et des menus innovants et la participation des agriculteurs producteurs Les organisations (FPO) et les groupes d’entraide des femmes dans la mise en œuvre du programme font partie des caractéristiques qui ont été ajoutées au nouveau programme.

Le cabinet de l’Union a approuvé mercredi le déploiement du programme « PM POSHAN dans les écoles » qui fournira des repas chauds cuisinés aux élèves des classes élémentaires des écoles publiques et subventionnées par le gouvernement à travers le pays. La décision a été prise lors d’une réunion du Comité ministériel des affaires économiques (CCEA) présidé par le Premier ministre Narendra Modi.

«Aujourd’hui, le CCEA a autorisé le programme PM POSHAN (POshan SHakti Nirman) à fournir un repas chaud cuisiné dans les écoles gouvernementales et subventionnées par le gouvernement de 2021-2022 à 2025-2026, anciennement connu sous le nom de “Programme national pour les repas de midi dans les écoles”. connu sous le nom de régime de repas de mi-journée. Il s’agit d’un programme parrainé par le gouvernement central qui couvre tous les écoliers qui étudient dans les classes 1 à 8 dans les écoles publiques subventionnées par le gouvernement », a déclaré à la presse le ministre de l’Éducation de l’Union, Dharmendra Pradhan.

«Dans le cadre du nouveau programme, les repas de midi ont été étendus aux élèves du préscolaire ou aux Balvatikas, en plus des enfants des classes 1 à 8 dans les écoles gouvernementales et subventionnées par le gouvernement à travers l’Inde. Cela profitera à environ 11,80 crores d’enfants qui étudient dans des écoles de 11,20 lakh », a-t-il ajouté.

Le CCEA a approuvé la poursuite du programme national de PM POSHAN dans les écoles pour la période de cinq ans 2021-2022 à 2025-2026 avec une mise de fonds de 2 54061,73 crores du gouvernement central et de 31733,17 crores des gouvernements des États et des administrations des territoires de l’Union. .

«Le gouvernement central supportera également un coût supplémentaire d’environ Rs 45000 crore sur les céréales alimentaires. Par conséquent, le budget total du régime s’élèvera à 130794,90 crore. Le concept de Tithi Bhojan sera largement encouragé. Tithi Bhojan est un programme de participation communautaire dans lequel les gens offrent une nourriture spéciale aux enfants lors d’occasions spéciales et de festivals.

« Le gouvernement encourage également le développement de « jardins de nutrition scolaire » dans les écoles pour donner aux enfants une expérience directe de la nature et du jardinage. La récolte de ces jardins est utilisée dans le système fournissant des micronutriments supplémentaires. Des jardins de nutrition scolaire ont déjà été développés dans plus de 3 écoles lakh », a-t-il déclaré.

Alors que l’audit social du programme est rendu obligatoire dans tous les districts, des dispositions spéciales sont prises pour fournir des articles nutritionnels supplémentaires aux enfants dans les districts ambitieux et les districts à forte prévalence d’anémie.

« Les concours de cuisine seront encouragés à tous les niveaux, du village au niveau national, pour promouvoir une cuisine ethnique et des menus innovants à base d’ingrédients et de légumes disponibles localement. La participation des organisations d’agriculteurs et de producteurs (OPA) et des groupes d’entraide des femmes à la mise en œuvre du programme sera encouragée. L’utilisation d’aliments traditionnels cultivés localement pour stimuler la croissance économique locale sera encouragée », a déclaré Pradhan.

« Des visites sur le terrain pour le suivi des progrès et des inspections seront facilitées pour les étudiants d’universités et d’institutions éminentes ainsi que pour les enseignants stagiaires des instituts régionaux d’éducation (RIE) et des instituts de district d’éducation et de formation (DIET).

(Avec entrées PTI)

