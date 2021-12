Le programme de revenu garanti soutenu par Jack Dorsey de Twitter commence à Tacoma ; les familles reçoivent 500 $/mois

La voie navigable Thea Foss de la ville de Tacoma. (Photo de la ville de Tacoma via Instagram)

Les 110 familles de Tacoma, Washington, choisies pour participer à un programme de revenu garanti ont reçu leur premier chèque de 500 $ ce mois-ci, selon MyNorthwest.

Le programme lancé par les maires pour un revenu garanti est soutenu par 18 millions de dollars de dons de Jack Dorsey, co-fondateur et ancien PDG de Twitter. L’effort est fait en partenariat avec le Center for Guaranteed Income Research de l’Université de Pennsylvanie, qui étudie les impacts de fournir un revenu régulier aux familles. De nombreux projets pilotes sur les revenus sont en cours dans tout le pays.

Le maire de Tacoma, Victoria Woodards, était un membre fondateur de l’association à but non lucratif Mayors for a Guaranteed Income. La moitié des ménages de Tacoma et du comté de Pierce environnant gagnent moins de 72 000 $ par an, ce qui est le minimum nécessaire pour couvrir les dépenses de base, selon United Way of Pierce County, un partenaire du pilote local.

Le programme de l’État de Washington, appelé Growing Resilience in Tacoma, ou GRIT, fournira aux familles 500 $ par mois pendant un an.

Les participants au programme doivent résider dans certains indicatifs régionaux de Tacoma; vivre dans une famille monoparentale avec enfants; et répondre à la définition d’avoir des actifs et des revenus limités tout en étant employé.

Quelque 2 000 personnes ont postulé et des participants qualifiés ont été choisis au hasard. Un groupe témoin de 135 ménages qui ne recevront pas 500 $ a également été sélectionné. Les deux groupes recevront des sondages réguliers sur leurs dépenses et leurs dépenses et recevront des cartes-cadeaux de 30 $ pour chaque sondage rempli.

GRIT est financé par 500 000 $ de Dorsey, 100 000 $ du groupe du maire et 100 000 $ de la ville pour couvrir les frais administratifs.

Dorsey a fait un don de 15 millions de dollars à l’effort en décembre 2020, s’ajoutant à un don initial de 3 millions de dollars. Le maire Michael Tubbs de Stockton, en Californie, a dirigé la création de Mayors for a Guaranteed Income. Il a dirigé la démonstration d’autonomisation économique de Stockton, un effort antérieur visant à fournir des revenus aux résidents.

En annonçant le don il y a un an, Dorsey s’est adressé à Tubbs dans son tweet : « Merci maire et à tous les maires de @mayorsforagi pour ces pilotes de revenu de base universel ! J’espère qu’ils éclaireront la politique fédérale à l’avenir.

Dorsey n’est pas le seul leader technologique intéressé par le concept d’augmentation des revenus des Américains. L’entrepreneur en technologie Andrew Yang a promu l’idée d’un revenu de base universel dans le cadre de sa plate-forme lorsqu’il s’est présenté comme candidat démocrate à la présidentielle en 2020. Dans un tact différent, le capital-risqueur de Seattle Nick Hanaeur est depuis de nombreuses années un ardent partisan d’un salaire minimum plus élevé. .