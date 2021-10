Le programme de service AirPods Pro vient de recevoir une mise à niveau inattendue

Il y a presque exactement deux ans, Apple a sorti les AirPods Pro. Ils avaient une conception plus compacte que les AirPod standard, ainsi qu’une suppression active du bruit, une résistance à l’eau et des embouts auriculaires remplaçables. Un an plus tard, Apple a lancé un programme de service pour les AirPods Pro. Depuis la mise en vente des écouteurs à 249 $, certains propriétaires se sont plaints de problèmes matériels frustrants. Le programme de service était disponible jusqu’à deux ans après la vente. Mais maintenant, Apple étend le programme.

Apple étend le programme de service AirPods Pro

MacRumors rapporte que les utilisateurs du subreddit AirPods ont trouvé cette semaine un changement intéressant sur la page d’assistance du programme de service AirPods Pro d’Apple. Sous « Informations supplémentaires », Apple indique maintenant que le programme couvre les AirPods Pro concernés pendant trois ans après la première vente au détail de l’unité. C’est une année supplémentaire pour les clients avec des AirPods Pro cassés pour les faire réparer.

Apple explique qu’un petit pourcentage d’AirPods Pro fabriqués avant octobre 2020 peut rencontrer des problèmes de son. Voici les problèmes qui rendront vos AirPods Pro éligibles à la réparation :

Crépitements ou sons statiques qui augmentent dans les environnements bruyants, lors de l’exercice ou lors d’une conversation au téléphone La suppression active du bruit ne fonctionne pas comme prévu, comme une perte de sons graves ou une augmentation des bruits de fond, comme le bruit de la rue ou des avions

Les premiers utilisateurs ont désormais une année supplémentaire complète pour faire réparer gratuitement leurs AirPods Pro. Avant cette extension, le programme de service aurait expiré pour ces clients ce mois-ci. Ce changement est une reconnaissance tacite que le problème est plus répandu qu’on ne le pensait initialement.

Comment faire réparer vos écouteurs

Si vous souhaitez faire réparer vos AirPods Pro, vous pouvez vous rendre dans un magasin ou contacter l’assistance Apple. Un Redditor prétendant travailler pour un fournisseur de services agréé Apple a expliqué comment le test fonctionne lorsque quelqu’un arrive avec des AirPods Pro pour demander une réparation :

Je travaille pour une AASP ; ce que nous faisons ici, c’est mettre les AirPod (L&R) dans une boîte EMF spéciale pour éviter les interférences et exécuter un test qui se connecte à un iPhone XR hôte (qui se trouve également à l’intérieur de la boîte); cela joue une série de tonalités que le téléphone écoute, une fois le test terminé, il vous indique si la gauche ou la droite échoue au test. S’ils le font, ils peuvent être remplacés sous garantie ou dans le cadre du programme qualité. De plus, nous les connectons à un appareil spécial qui confirme s’ils sont authentiques en vérifiant le numéro de série du boîtier et des deux airpods. Si ce test et le test ci-dessus réussissent, vous êtes prêt à partir.

Il y a deux mises en garde rapides dont nous devrions vous informer avant de conclure. Premièrement, ce programme ne prolonge pas la garantie standard de vos AirPods Pro. Deuxièmement, ce programme ne s’applique à aucun autre modèle d’AirPod. Vous ne pouvez pas apporter vos AirPods ou AirPods Max à la place.