Le programme de vérification de Twitter rouvre aux applications

Le programme de vérification de Twitter a rouvert aux applications après que la société a apparemment été prise par surprise par le nombre d’applications.

Obtenir la coche bleue tant convoitée a été un long processus pour certaines personnes. Twitter avait auparavant une approche plutôt opaque, qui donnait peu d’indices sur les critères de vérification des comptes…

Arrière-plan

La vérification Twitter a été introduite pour la première fois en 2009, alors qu’il s’agissait principalement d’un processus sur invitation uniquement. Twitter contacterait de manière proactive les comptes détenus par des personnalités publiques pour les inviter à confirmer leur identité afin de faire vérifier leurs comptes.

En 2017, la société a commencé à inviter activement les candidatures de ceux qui pensaient que leurs comptes devaient être éligibles, mais a rapidement abandonné cette démarche lorsqu’elle a fini par vérifier les comptes appartenant à des néo-nazis. La société a déclaré à l’époque que la coche bleue n’était pas une approbation de comptes, mais simplement une confirmation qu’ils étaient bien ce qu’ils prétendaient être – mais il était évident qu’une réforme était nécessaire.

Il y a ensuite eu une interruption extrêmement longue avant que Twitter ne relance son programme de vérification dans un format beaucoup plus transparent. Twitter a énuméré trois critères de vérification. Les utilisateurs doivent être :

La vérification est actuellement limitée à six catégories de comptes :

Gouvernement Entreprises, marques et organisations Organismes de presse et journalistes Divertissement Sports et jeux Activistes, organisateurs et autres personnes influentes

Des catégories supplémentaires devraient être ajoutées plus tard dans l’année.

Pause et redémarrage du programme de vérification de Twitter

Le nouveau programme n’a cependant pas duré longtemps, étant mis en pause après seulement une semaine ! L’entreprise ne s’attendait apparemment pas au volume de candidatures qu’elle a reçu.

Le compte @verified a tweeté aujourd’hui que les applications ont rouvert.

Les demandes sont ouvertes ! Désolé pour cette pause –– maintenant vous pouvez reprendre votre quête d’un badge bleu.

Vous pouvez postuler via l’application Twitter pour iPhone :

Clique sur le […] icône. Accédez à vos paramètres et confidentialité Accédez à votre compte et faites défiler jusqu’à Informations sur le compte et appuyez sur Demande de vérification Appuyez sur Démarrer la demande Soumettez votre demande, puis attendez la décision de Twitter

