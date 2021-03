Le programme ESIC ajoute 11,55 lakh de nouveaux membres en janvier 2021

«De septembre 2017 à janvier 2021; 4,75,00,186 nouveaux abonnés ont rejoint le programme ESI », a-t-il déclaré.

L’ESIC a enregistré un peu plus de 11,55 lakh de nouveaux abonnés en janvier 2021 contre 12,22 lakh le mois précédent.

Selon les données publiées par l’Office national de la statistique (NSO), le total «nombre d’employés nouvellement inscrits et cotisant au cours du mois» auprès de l’ESIC en janvier était de 11,55,451 contre 12,22,457 en décembre 2020.

L’addition la plus faible a été enregistrée en avril de l’année dernière à 2 633 319. En novembre, le nombre était de 9 52 892. Selon les données du NSO, les inscriptions de nouveaux abonnés avec ESIC étaient de 1,51 crore en 2019-20, contre 1,49 crore en 2018-19. De septembre 2017 à mars 2018, environ 83,35 lakh nouveaux abonnés avaient rejoint le programme ESIC.

L’ESI est applicable aux établissements de plus de 10 travailleurs. Le plafond salarial est de 21 000 roupies par mois.

Depuis avril 2018, le ministère des statistiques et de la mise en œuvre des programmes (MosPI) publie les statistiques liées à l’emploi dans le secteur formel couvrant la période de septembre 2017 et au-delà, en utilisant des informations sur le nombre d’abonnés qui ont souscrit à trois grands régimes – les salariés Le régime de la Caisse de prévoyance (EPF), le régime d’assurance des salariés (ESI) et le régime national de pension (NPS).

Selon le rapport, les nouveaux abonnés qui ont rejoint l’organisme de fonds de retraite EPFO ​​en janvier 2021 s’élevaient à 8,2 lakh, contre 8,47 lakh en décembre 2020.

«De septembre 2017 à janvier 2021; 4,03,28,543 nouveaux abonnés ont rejoint le programme EPF », a-t-il déclaré.

En janvier 2021, 53 297 nouveaux abonnés ont rejoint NPS, en légère baisse par rapport à 53 040 un mois plus tôt.

Il a également déclaré que 2415135 nouveaux abonnés ont rejoint et contribué au gouvernement central du NPS, aux gouvernements des États et aux régimes d’entreprise entre septembre 2017 et janvier 2021.

