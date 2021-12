Le programme ESIC ajoute 12,19 lakh de nouveaux membres en octobre

Le rapport NSO a montré que les inscriptions brutes de nouveaux abonnés avec ESIC étaient de 1,15 crore en 2020-21, contre 1,51 crore en 2019-2020 et 1,49 crore en 2018-19.

Environ 12,19 lakh de nouveaux membres ont rejoint le régime de sécurité sociale géré par l’ESIC en octobre de cette année, contre 13,57 lakh le mois précédent, selon les données officielles publiées vendredi, donnant une perspective sur l’emploi dans le secteur formel dans le pays.

Les dernières données font partie d’un rapport publié par le National Statistical Office (NSO).

Les nouvelles inscriptions brutes auprès de la Société d’assurance nationale des employés (ESIC) étaient de 10,78 lakh en avril, 8,91 lakh en mai, 10,68 lakh en juin, 13,40 lakh en juillet et 13,47 lakh en août de cette année, selon les dernières données.

Les chiffres de juin, juillet et août montrent une augmentation des inscriptions après l’assouplissement des restrictions induites par le COVID par les États après la deuxième vague de la pandémie qui a frappé le pays à la mi-avril de cette année.

Le rapport NSO a montré que les inscriptions brutes de nouveaux abonnés avec ESIC étaient de 1,15 crore en 2020-21, contre 1,51 crore en 2019-2020 et 1,49 crore en 2018-19.

De septembre 2017 à mars 2018, environ 83,35 nouveaux abonnés lakh ont rejoint le programme ESIC. Le rapport indique que les nouvelles inscriptions brutes auprès de l’ESIC de septembre 2017 à octobre 2021 étaient de 5,82 crores.

Le rapport de l’ONS est basé sur les données de paie des nouveaux adhérents de divers régimes de sécurité sociale gérés par l’ESIC, l’Organisation des fonds de prévoyance des employés (EPFO) et l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA).

Il publie ces données de ces organismes depuis avril 2018, couvrant la période commençant à partir de septembre 2017.

Selon le rapport, les nouvelles inscriptions nettes auprès de l’organisme de fonds de retraite EPFO ​​s’élevaient à 12,73 lakh en octobre, contre 13,97 lakh en septembre 2021.

Il a montré que de septembre 2017 à octobre 2021, environ 4,79 crore (bruts) de nouveaux souscripteurs ont rejoint le régime de la Caisse de prévoyance des employés.

Le rapport, intitulé « Déclaration de la paie en Inde : une perspective d’emploi – octobre 2021 », a déclaré que puisque le nombre d’abonnés provient de diverses sources, il existe des éléments de chevauchement et les estimations ne sont pas additives.

NSO a également déclaré que le rapport donne différentes perspectives sur les niveaux d’emploi dans le secteur formel et ne mesure pas l’emploi à un niveau holistique.

