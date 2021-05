Le programme ESIC ajoute 12,24 lakh de nouveaux membres en mars 2021

Le gouvernement avait imposé un verrouillage à l’échelle nationale le 25 mars de l’année dernière pour contenir la propagation des infections à coronavirus. Plus tard, les restrictions ont été assouplies pour diverses activités économiques par étapes.

Environ 12,24 lakh de nouveaux membres ont rejoint le régime de sécurité sociale géré par l’ESIC en mars, contre 11,77 lakh le mois précédent, selon les données officielles de mardi, donnant une perspective sur l’emploi dans le secteur formel dans le pays.

Les inscriptions brutes à l’ESIC en 2020-2021 ont chuté de près de 24% à 1,15 crore au milieu de la pandémie, contre 1,51 crore en 2019-20, selon les dernières données.

Les dernières données font partie d’un rapport publié par l’Office national de la statistique (NSO). Les nouvelles inscriptions brutes auprès de la Société d’assurance publique des employés (ESIC) étaient de 8,87 lakh en juin 2020, de 4,89 lakh en mai et de 2,63 lakh en avril, ce qui montre l’augmentation des inscriptions après l’assouplissement du verrouillage, selon les données.

En juillet 2020, les inscriptions brutes ont chuté à 7,63 lakh, mais se sont améliorées à 9,5 lakh en août, 11,58 lakh en septembre et 12,13 lakh en octobre 2020. Elles ont de nouveau chuté à 9,58 lakh en novembre 2020. Les inscriptions brutes avec l’ESIC se sont améliorées à 12,33 lakh en Décembre 2020. Les inscriptions brutes sont à nouveau tombées à 11,84 en janvier et à 11,77 en février de cette année.

Le rapport NSO a montré que l’inscription brute de nouveaux abonnés avec ESIC était de 1,49 crore en 2018-2019. De septembre 2017 à mars 2018, environ 83,35 lakh nouveaux abonnés avaient rejoint le programme ESIC.

Le rapport indique que les nouvelles inscriptions brutes à l’ESIC de septembre 2017 à mars 2021 étaient de près de cinq crore.

Le rapport est basé sur les données de paie des nouveaux souscripteurs de divers régimes de sécurité sociale gérés par l’ESIC, la Caisse de prévoyance des salariés (EPFO) et l’Autorité de régulation et de développement des caisses de retraite (PFRDA).

Il publie les données de ces organismes depuis avril 2018, couvrant la période commençant à partir de septembre 2017.

Selon le rapport, les nouvelles inscriptions nettes auprès de l’organe de caisse de retraite EPFO ​​se sont élevées à 11,21 lakh en mars, contre 11,28 lakh en février 2021.

Il a montré que de septembre 2017 à mars 2021, environ 4,2 crores (bruts) de nouveaux abonnés ont rejoint le régime de la Caisse de prévoyance des employés.

Le rapport, intitulé “ Rapports sur la paie en Inde: une perspective d’emploi – mars 2021 ”, a déclaré que, puisque le nombre d’abonnés provient de diverses sources, il existe des éléments de chevauchement et les estimations ne sont pas additives.

NSO a également déclaré que le rapport donne des perspectives différentes sur les niveaux d’emploi dans le secteur formel et ne mesure pas l’emploi à un niveau holistique.

