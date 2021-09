Le programme ESIC ajoute 13,21 lakh de nouveaux membres en juillet

De septembre 2017 à mars 2018, environ 83,35 nouveaux abonnés lakh ont rejoint le programme ESI.

Juillet a vu le plus grand nombre de nouveaux abonnés rejoindre les régimes de sécurité sociale gérés par l’ESIC au cours de tous les mois de l’exercice en cours, indiquant une amélioration du scénario du marché du travail alors que le verrouillage et les restrictions de mouvement se sont assouplis.

Selon les données officielles, environ 13,21 lakh de nouveaux membres ont adhéré au régime d’assurance étatique des employés (ESI) en juillet 2021, contre 10,58 lakh en juin, 8,87 lakh en mai et 10,72 lakh en avril.

Les dernières données, publiées par le National Statistical Office (NSO), ont montré que sur le total de 13,21 lakh de nouvelles inscriptions en juillet, 2,26 lakh étaient des femmes, le plus élevé de tous les mois de l’exercice en cours jusqu’à présent.

Selon le rapport, en 2020-2021, 1,15 crore de nouveaux abonnés ont rejoint l’ESIC, inférieur à 1,51 crore en 2019-2020 et 1,49 crore en 2018-19.

Dans l’ensemble, 5,42 millions de nouveaux abonnés ont rejoint le programme ESI entre septembre 2017 et juillet 2021.

La loi de 1948 sur l’assurance des employés s’applique aux établissements manufacturiers non saisonniers employant 10 travailleurs ou plus. Pour les établissements de santé et les établissements médicaux, le seuil limite est de 20 travailleurs ou plus. Le plafond salarial est de Rs 21 000 par mois.

