Le programme fédéral offre de l’argent pour couvrir les frais funéraires de COVID-19

Lorsque le gendre de Wanda Olson est décédé en mars après avoir contracté COVID-19, elle et sa fille ont dû faire face à plus que leur chagrin soudain. Ils ont dû trouver de l’argent pour une crémation.

Même sans funérailles, la facture s’élevait à près de 2 000 USD, une somme considérable qu’Olson avait initialement couverte. Elle et sa fille ont ensuite appris l’existence d’un programme fédéral qui rembourse aux familles jusqu’à 9 000 USD les frais funéraires de leurs proches décédés du COVID-19.

La fille d’Olson a soumis une demande à l’Agence fédérale de gestion des urgences, a reçu un acompte en juin et a pu rembourser à sa mère les 1 974 USD.

« Si cela n’avait pas été disponible, nous aurions payé l’argent nous-mêmes », a déclaré Olson, 80 ans, de Villa Rica, en Géorgie. « Il n’y avait pas de paperasserie. C’était un processus très simple et bien géré. Au 6 décembre, environ 226 000 personnes avaient partagé les près de 1,5 milliard de dollars que la FEMA a dépensés pour les frais funéraires survenus après le 20 janvier 2020, date du premier cas confirmé de COVID-19 aux États-Unis. Le nombre de décès dus aux coronavirus dépassant les 800 000, il est clair que de nombreuses familles éligibles au remboursement n’ont pas encore profité de l’indemnité funéraire.

Son gendre voyageait beaucoup, travaillant sur des systèmes de climatisation dans des théâtres, des restaurants et des entreprises, lorsqu’il a commencé à se sentir mal, a déclaré Olson. Après quelques jours à la maison, il est allé à l’hôpital et a été mis sous ventilateur. Il est décédé quelques semaines plus tard.

« Il n’a jamais pu le surmonter », a-t-elle déclaré.

Pour être admissibles au remboursement, les certificats de décès des personnes décédées après le 16 mai 2020 doivent indiquer que le décès a été attribué à la COVID-19.

Pour les décès survenus au cours des premiers mois de la pandémie – du 20 janvier au 16 mai 2020 – les certificats de décès doivent être accompagnés d’une déclaration signée d’un médecin légiste, d’un coroner ou du responsable de la certification indiqué sur le certificat indiquant que COVID-19 était la cause ou une cause contributive du décès.

Le pourcentage de personnes qui ont été remboursées varie considérablement d’un État à l’autre – de près de 40 % en Caroline du Nord et du Maryland à moins de 15 % en Idaho et en Oregon, selon les données État par État compilées par la FEMA.

Bien que le remboursement doive aller directement aux particuliers, certains directeurs de pompes funèbres se sont chargés d’informer les familles endeuillées de la prestation.

Après l’annonce de l’avantage, David Shipper, propriétaire de la maison funéraire Sunset, du centre de crémation et du cimetière d’Evansville, dans l’Indiana, a publié des annonces pour informer les gens que de l’aide était disponible s’ils se qualifiaient.

« Neuf mille dollars, c’est beaucoup d’argent. Nous voulions trouver un moyen d’en parler aux gens », a-t-il déclaré. « Nous avons cessé de faire de la publicité il y a quelque temps, mais lorsque nous avons une nouvelle famille décédée des suites de COVID, nous leur parlons du programme. » Les travailleurs du foyer s’asseoiront avec les familles, rassembleront les documents nécessaires, contacteront la FEMA par téléphone et les aideront à suivre le processus s’ils le demandent, a-t-il déclaré.

De nombreuses familles peuvent tout simplement ne pas être au courant de l’avantage, mais d’autres peuvent choisir de ne pas demander l’argent par réticence à revoir la douleur de la mort, a déclaré Shipper. Il a dit que le meilleur moment pour demander de l’aide est lors de la planification des funérailles.

« Ils sont beaucoup plus susceptibles d’en profiter à ce moment-là que s’ils ont déjà dépensé l’argent et ne veulent pas l’ouvrir à nouveau », a déclaré Shipper.

Les plus grands États représentent certaines des plus grandes parts de l’argent de remboursement de la FEMA.

Le programme a versé plus de 21 000 remboursements en Californie et au Texas, qui ont tous deux signalé plus de 74 000 décès dus au COVID-19. Les résidents ont demandé plus de 141 millions de dollars US dans chaque État.

Le nombre le plus faible de remboursements a eu lieu dans le Vermont, où 123 personnes ont reçu un total d’environ 704 000 USD.

Les dépenses couvertes par le programme FEMA comprennent les services funéraires, la crémation et l’inhumation, ainsi que les coûts des cercueils ou des urnes, des lieux de sépulture ou des niches de crémation, des marqueurs ou des pierres tombales, le transport ou le transfert des restes, les services du clergé ou des officiants, et l’utilisation des funérailles l’équipement ou le personnel de la maison.

Le programme a été financé à l’aide de fonds de relance fédéraux et l’argent reste disponible. Aucune candidature en ligne n’est autorisée.

Une fois tous les documents requis reçus et vérifiés, il faut généralement moins de 30 jours pour déterminer si une personne est éligible, selon la FEMA. Une fois l’admissibilité confirmée, les demandeurs qui demandent le dépôt direct peuvent recevoir l’argent en quelques jours. Cela peut prendre plus de temps pour les demandeurs qui demandent un chèque.

Le remboursement est un moyen d’aider à alléger le fardeau émotionnel et financier que la pandémie a fait peser sur les communautés à travers le pays, selon Ellen Wynn McBrayer, présidente de Jones-Wynn Funeral Homes & Crematory à Villa Rica, en Géorgie.

Elle se souvient d’une femme qui a perdu sa mère, son mari et l’un de ses enfants à cause de la maladie en l’espace de six mois. L’un des employés du salon funéraire a également succombé au virus.

« Devoir aider une famille en deuil est difficile un jour normal, mais voir autant de morts », a-t-elle déclaré. « COVID vient de briser beaucoup de cœurs et de prendre beaucoup de vies. »

