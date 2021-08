le programme Gatishakti de PM Modi pour assurer la mise en œuvre en temps opportun des projets NIP ; dépassements de coûts minimes

in

Le 15 août, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé Gatishakti, un programme de développement des infrastructures qui devrait stimuler les opportunités d’emploi ainsi que la productivité des industries.

L'ambitieux programme de Gatishakti, d'une valeur de 100 lakh crore de Rs, fournira le cadre de la mise en œuvre rapide de l'initiative National Infrastructure Pipeline (NIP) avec des dépassements de coûts minimes, a déclaré le secrétaire aux transports routiers Giridhar Aramane. Selon un rapport du PTI, l'initiative devrait être lancée au mois de septembre. Le National Infrastructure Pipeline a été lancé avec pas moins de 6 835 projets et depuis lors, les chiffres ont augmenté. Au cours de la période de l'exercice 2020-25, les projets identifiés dans le cadre de ce programme devraient nécessiter un investissement de Rs 111 lakh crore.

Ces deux initiatives joueront un rôle majeur pour donner un coup de fouet aux activités de développement des infrastructures dans le pays qui s’efforce de devenir une économie de 5 000 milliards de dollars dans un avenir proche. La mise en œuvre du NIP sera donc un énorme problème sans Gatishakti. Ainsi, il est essentiel que Gatishakti soit mis en œuvre avec le NIP afin que la pleine efficacité soit récoltée, a déclaré le secrétaire aux transports routiers.

Aramane, tout en répondant à une question, a déclaré que toute la procédure de lancement de l’InvIT était terminée, que la National Highways Authority of India (NHAI) a également discuté avec divers investisseurs et qu’il y a une très bonne réponse. Il a ajouté que les fonds de pension canadiens ont manifesté leur intérêt pour NHAI InvIT. En outre, d’autres investisseurs étrangers sont également intéressés, a-t-il mentionné. Les FII nationales ainsi que d’autres entreprises impliquées dans les contrats de péage seront également intéressées à prendre la participation, a déclaré Aramane, qui est également le président de NHAI. En termes d’investissements, il n’y aura pas de problèmes, selon lui.

Selon un document récent de Niti Aayog, l’émission de NHAI InvIT devrait être placée en privé et la valeur indicative de la collecte de fonds de la tranche actuelle en cours est d’environ Rs 5 000 crore. Il est prévu que la collecte de fonds ainsi que la liste des émissions soient terminées au cours de l’exercice 22, sous réserve des conditions du marché et de la stabilisation des revenus de péage à la suite de la pandémie de COVID-19, selon le document.

La première tranche d’InvIT consistera probablement en 586 kilomètres d’actifs routiers nationaux dans les États du Gujarat, du Rajasthan, du Bengale occidental et du Bihar. Le NHAI explore également la deuxième tranche de l’émission de suivi de l’InvIT, a-t-il noté. En ce qui concerne l’attribution de nouveaux projets par NHAI au cours de l’année 2021-22, les réalisations de cette année ont été meilleures que l’année précédente, a déclaré Aramane.

