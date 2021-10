Le programme Hoy et les événements paranormaux qui se sont produits

Hoy Program et les événements paranormaux qui se sont produits | Instagram

Programme du jour Télévision C’est sans aucun doute l’un des plus célèbres de la télévision mexicaine et les choses ne sont pas toujours aussi calmes, car ce matin-là, une série de phénomènes paranormaux se sont produits qui ont donné matière à réflexion.

Parmi les histoires les plus marquantes, citons celle d’un fantôme et un mannequin qui bougeait pendant la diffusion du programme.

La vérité est qu’il est très courant d’entendre que sur les forums télévisés, il y a des vibrations un peu étranges ou même des esprits qui hantent les couloirs, et en fait, le célèbre programme ‘Hoy’ a diffusé des moments paranormaux.

En fait, dans la section « Le roman d’aujourd’hui », les chefs d’orchestre ont partagé que le public avait remarqué l’apparition d’un visage dans un masque en plastique.

Il convient de noter que cela s’est produit six mois avant la perte de la productrice Magda Rodríguez, qui à l’époque apportait de l’eau bénite à répandre dans tout le forum de l’émission.

En raison de la similitude du reste qui est apparu, ils ont tous conclu qu’il s’agissait de Malena Doria, la mère de Magda et la grand-mère d’Andrea Escalona.

Ils ont même appelé le médium Angel Gabriel, qui a expliqué qu’il y avait une protection spéciale de l’apparition.

Ils ont également mentionné qu’il a donné des signaux, comme lorsqu’à cette époque de 2020, le courant est tombé en enregistrement complet du programme, malgré le fait qu’à Televisa il y a une usine et des systèmes qui empêchent le courant de sortir.

D’autre part, Galilea Montijo a rappelé que lorsque Carmen Armendariz était la productrice de ‘Hoy’, ils ont mis Shanik Berman à côté d’une statue d’un crâne, qui a fermé un œil en direct.

En fait, même le public s’en est rendu compte et il l’a fait savoir à l’actrice, qui n’oublie pas cet étrange phénomène paranormal qu’il n’avait pas réalisé quand il s’est produit.

D’autre part, les adeptes du programme Hoy assistent aux derniers jours de Galilea Montijo en tant qu’animatrice vedette de l’émission.

Et c’est que depuis quelques jours, il y a eu trop de spéculations sur le moment sanitaire et émotionnel que vit « la célèbre Televisa la mieux payée », puisqu’il s’est avéré que les conséquences du Covid-19 et les enquêtes contre sa « comadre » Inés N la ils ont assez inquiet.

En effet, lors de l’émission matinale sur Televisa, Galilea Montijo a confirmé qu’il souffrait bien de problèmes de pression, c’est pourquoi son médecin lui a recommandé de prendre quelques jours de congé.