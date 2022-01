Le programme indien de vaccination contre le Covid est l’un des plus réussis au monde, selon le gouvernement

L’Inde a déjà couvert 90 % de sa population éligible avec la première dose de vaccin contre le COVID-19, a-t-elle déclaré dans le communiqué.

Le programme de vaccination de l’Inde contre le COVID-19 a été l’un des plus réussis et des plus importants au monde, a déclaré dimanche le ministère de la Santé de l’Union et a qualifié de trompeurs certains rapports des médias affirmant que le pays n’avait pas atteint ses objectifs de vaccination contre le COVID-19.

Depuis le début de la campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 le 16 janvier de l’année dernière, l’Inde a administré à plus de 90 % de ses citoyens éligibles des premières doses et 65 % des secondes doses.

« Dans un article de presse récemment publié par une agence de presse internationale réputée, il a été affirmé que l’Inde n’avait pas atteint son objectif de vaccination. Ceci est trompeur et ne représente pas une image complète », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Dans la lutte contre la pandémie mondiale, le programme national de vaccination de l’Inde a été l’un des programmes de vaccination les plus réussis et les plus importants par rapport à de nombreux pays occidentaux développés avec une base de population significativement faible à vacciner, a-t-il déclaré.

Dans la campagne de vaccination, jusqu’à présent, le pays a franchi plusieurs étapes qui n’ont aucun précédent dans le monde, notamment l’administration de plus de 100 crores doses en moins de neuf mois, l’administration de 2,51 crores doses en une seule journée et plusieurs fois l’administration d’un crore doses. en une journée, a déclaré le ministère.

« Par rapport à d’autres pays développés, l’Inde a fait un meilleur travail en administrant la vaccination Covid à son citoyen adulte éligible de 93,7 crore (selon le RGI (registraire général de l’Inde)) dans tous ses États et UT (territoires de l’Union) », il souligné.

« En cas de couverture de la première dose à la population éligible, les États-Unis n’ont couvert que 73,2 % de sa population, le Royaume-Uni a couvert 75,9 % de sa population, la France a couvert 78,3 % de sa population et l’Espagne a couvert 84,7 % de sa population. cent de sa population, a indiqué le ministère.

L’Inde a déjà couvert 90 % de sa population éligible avec la première dose de vaccin contre le COVID-19, a-t-elle déclaré dans le communiqué.

De même, pour la deuxième dose, les États-Unis ont couvert 61,5 % de sa population, le Royaume-Uni a couvert 69,5 % de sa population, la France a couvert 73,2 % de sa population et l’Espagne a couvert 81 % de sa population, dit le ministère.

L’Inde a couvert plus de 65% de sa population éligible avec une deuxième dose de vaccin.

Plus de 11 États et UT ont déjà atteint une couverture vaccinale à 100 % pour la première dose, tandis que trois États et UT ont déjà atteint une vaccination complète à 100 % contre le COVID-19 (à la fois la première et la deuxième dose), a-t-il déclaré.

De nombreux États et UT devraient bientôt parvenir à une vaccination à 100% très rapidement, selon le communiqué.

Dans le cadre du programme national de vaccination COVID-19, la campagne «Har Ghar Dastak» (porte-à-porte) a été mise en œuvre à partir du 3 novembre et comprend la mobilisation et la sensibilisation à la vaccination en s’adressant à tous les bénéficiaires éligibles manqués ou abandonnés. « Cela a également entraîné une augmentation de la couverture de la première dose de 11,6 % depuis le lancement de la campagne. Alors que la couverture de la deuxième dose a augmenté de 28,9% au cours de la même période », indique le communiqué.

Compte tenu de l’augmentation mondiale des cas de COVID-19, de la détection de la variante Omicron, des preuves scientifiques, des meilleures pratiques mondiales et des suggestions du groupe de travail COVID-19 du Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI) ainsi que du Comité scientifique technique permanent (STSC) du NTAGI, il a été décidé d’affiner davantage la hiérarchisation scientifique et la couverture de la vaccination COVID-19 des adolescents dans le groupe d’âge de 15 à 18 ans, à partir du 3 janvier, a-t-il indiqué.

Renforçant davantage la lutte de l’Inde contre le COVID-19, la Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) a approuvé deux vaccins supplémentaires. Il s’agit notamment du vaccin Corbevax de Biological-E et du vaccin Covovax de SII à usage restreint en situation d’urgence. Cela porte à huit le nombre de vaccins dont l’utilisation est limitée dans les situations d’urgence en Inde, selon le communiqué.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.