Le programme Netflix et Chills 2021 est enfin arrivé

Il n’y a pas que les 31 nuits d’Halloween de Freeform qui promettent de faire peur.

En septembre, Netflix a publié le programme complet de son événement annuel Netflix and Chills. Et, une fois de plus, le service de streaming propose de nombreux films et émissions d’Halloween que vous pourrez apprécier cet automne. Ainsi, non seulement vous pouvez revoir vos cris d’été préférés, comme la trilogie Fear Street et Brand New Cherry Flavor, mais vous pouvez également attraper de nouveaux projets terrifiants et délicieux.

Pour commencer, les fans d’horreur peuvent découvrir plus de l’esprit de génie de Mike Flanagan, car Midnight Mass est désormais disponible sur Netflix. Au lieu de l’horreur dans une demeure hantée comme dans Haunting of Hill House / Bly Manor, la nouvelle série explore les événements surnaturels qui surviennent sur une île isolée.

Et ce n’est qu’une émission que vous pouvez consommer lors de l’événement Netflix and Chills 2021 ! Si vous êtes impatient de passer un moment fabuleux en octobre, consultez le programme complet ci-dessous :