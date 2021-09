Le programme nucléaire de la Corée du Nord avance à toute vitesse, avertit l’ONU | Monde | Nouvelles

in

Bien que l’ONU n’ait plus accès aux installations nucléaires nord-coréennes depuis 2009 – après que le pays a expulsé les inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) – le chef de l’agence a fait part lundi d’une déclaration inquiétante. « En République populaire démocratique de Corée, [the] Le programme nucléaire avance à plein régime avec des travaux sur la séparation du plutonium, l’enrichissement d’uranium et d’autres activités », a déclaré le chef de l’AIEA, Rafael Grossi.

Le mois dernier, à l’aide d’images satellite et d’informations open source, l’agence a publié un rapport après avoir détecté un redémarrage de l’activité autour d’un réacteur de cinq mégawatts dans le principal complexe nucléaire du pays à Yongbyon.

La superstructure produit du plutonium, l’un des deux ingrédients clés utilisés pour fabriquer des bombes, ainsi que de l’uranium hautement enrichi.

Le rapport précise ensuite : “Depuis début juillet 2021, il y a eu des indices, notamment des rejets d’eau de refroidissement, compatibles avec le fonctionnement du réacteur”.

“Il y avait des indications, pendant un certain temps, que l’installation d’enrichissement par centrifugation signalée n’était pas en service”, bien que des mouvements de véhicules réguliers aient été observés.

Début 2019, Kim Jong Un a proposé de démanteler l’ensemble du complexe s’il obtenait un allégement important des sanctions lors d’un sommet avec le président de l’époque, Donald Trump.

Il n’a pas.

Lundi, l’AIEA a déclaré : “[North Korea’s] les activités nucléaires continuent d’être une source de sérieuses inquiétudes.”

« De plus, les nouvelles indications du fonctionnement du réacteur de 5 mégawatts et du laboratoire radiochimique sont profondément troublantes.

La semaine dernière, la Corée du Nord a effectué deux tests d’armes majeurs – celui d’un missile de croisière à longue portée et d’un missile balistique.

Selon son alliance avec la Chine, Pyongyang a également exprimé ses inquiétudes concernant l’alliance Aukus entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

L’accord est largement considéré comme un effort pour contrer l’expansion chinoise en mer de Chine méridionale, bien que les trois signataires d’Aukus n’aient jamais choisi Pékin comme raison de leur nouvel accord nucléaire.

S’adressant lundi à l’agence de presse officielle nord-coréenne, l’agence de presse centrale coréenne, un ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) anonyme a averti que le nouvel accord pourrait « bouleverser l’équilibre stratégique dans la région Asie-Pacifique et déclencher une chaîne d’armes nucléaires. course aux armements.”

Le responsable anonyme du ministère nord-coréen a décrit les États-Unis comme « le principal coupable du renversement du système international de non-prolifération nucléaire », ajoutant que son « attitude de double jeu » menaçait « la paix et la stabilité mondiales ».

Le responsable a déclaré que la Corée du Nord “prendra certainement une contre-mesure correspondante au cas où cela aurait même un petit impact négatif sur la sécurité de notre pays”.