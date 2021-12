Le programme PLI change la donne en attirant des entreprises mondiales en Inde, selon Nirmala Sitharaman

Le programme, annoncé dans le budget 2021-22 avec une dépense de Rs 1,97 lakh crore, couvre 13 secteurs comme le textile, l’acier, les télécommunications, l’automobile et les produits pharmaceutiques.

Qualifiant le programme d’incitation liée à la production (PLI) de changement de donne, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré mardi qu’il avait contribué à attirer d’énormes investissements dans le pays et également à renforcer les capacités de fabrication.

Le programme, annoncé dans le budget de l’Union 2021-22 avec une dépense de Rs 1,97 lakh crore, couvre 13 secteurs champions comme le textile, l’acier, les télécommunications, l’automobile et les produits pharmaceutiques.

Dans le cadre de la réinitialisation mondiale après la pandémie, le ministre des Finances a déclaré que l’Inde prévoyait des programmes pouvant attirer des investisseurs qui envisageaient de quitter certains domaines pour que d’autres pays conservent leur chaîne de valeur intacte sans avoir à dépendre d’une seule source.

« Ces programmes ont eu des résultats très positifs. Le PLI Scheme… a identifié 13 secteurs champions. D’énormes incitations ont été annoncées à la suite desquelles des investissements se produisent dans ces secteurs de manière très importante », a-t-elle déclaré.

Lors de la conférence commémorative du centenaire du MV Kamath, Sitharaman a déclaré que la nature même du programme PLI profite aux personnes à grande échelle et aide à la fois le marché intérieur et l’expédition de l’excédent sur le marché mondial, stimulant à la fois la fabrication et les exportations.

« Je pense donc que le programme PLI a changé la donne en attirant des industries de certains territoires géographiques vers des pays comme l’Inde et faisant partie du marché intérieur et également du marché d’exportation », a-t-elle déclaré.

Constatant que l’approche de l’économie repose sur une politique cohérente, tant à court terme qu’à moyen terme, qui s’inscrit dans le long terme, elle a dit que c’est pourquoi le budget, qui a été présenté le 1er février 2021, a clairement montré la voie que le gouvernement veut prendre pour les 20 à 25 prochaines années.

Le gouvernement a identifié six secteurs clés et stratégiques où il serait présent, a-t-elle déclaré, ajoutant que même là, la présence ne serait qu’un strict minimum de base.

Parlant de startups, le ministre des Finances a déclaré que les nouveaux domaines d’activité de sunrise prennent de l’ampleur.

« L’Inde a conclu 2020 avec environ 38 licornes, mais en 2021, nous avons ajouté un nombre égal de licornes… trois licornes minimum sont ajoutées chaque mois en Inde et c’est la nature de la réinitialisation. Vous trouvez beaucoup d’entrepreneurs autonomes innovateurs et enthousiastes qui proposent des façons novatrices de faire des affaires », a-t-elle déclaré.

Une licorne est une entreprise dont la valorisation est supérieure à 1 milliard de dollars.

Soulignant que la collecte de fonds n’a jamais été aussi « d’une simplicité séduisante » dans le pays, Sitharaman a déclaré que l’Inde a été témoin de 63 introductions en bourse réussies avec le volume d’argent le plus élevé levé en une année civile.

« La réinitialisation se produit même dans ce cas. Ainsi, les gens ne dépendent plus uniquement de l’épargne en banque ou de petits dépôts à terme en banque, vous avez même la classe moyenne qui passe de l’option sûre d’une banque ou d’un bureau de poste à l’option légèrement risquée des marchés boursiers », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que la nature de l’épargne change et que la nature de l’investissement change.

« L’économie ne dépend pas seulement du primaire et du secondaire, vous avez le tertiaire d’une nature différente. Le secteur tertiaire qui est un secteur de services d’une autre nature, qui fait également intervenir les secteurs primaire et secondaire mais qui mène de front au nom des startups, est un enjeu majeur qui façonne et façonne différemment notre économie indienne », a-t-elle ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.