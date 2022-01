le programme PLI de Modi pour aider l’économie indienne à battre la Chine ; L’Inde va croître plus vite que les marchés émergents (Banque mondiale)

La Banque mondiale a déclaré qu’elle avait relevé ses attentes concernant la croissance de l’Inde à 8,7 % au cours de l’exercice 2022-2023 « pour refléter une amélioration des perspectives d’investissement avec l’investissement privé, en particulier dans le secteur manufacturier, bénéficiant du programme d’incitation liée à la production (PLI) et de l’augmentation des infrastructures. investissement. »

Le programme d’incitation liée à la production (PLI) du gouvernement de Narendra Modi aidera probablement l’économie indienne à croître de 8,7 % au cours du prochain exercice 2022-2023, battant ses pairs des marchés émergents, dont la Chine, a déclaré la Banque mondiale. En comparaison, la Chine, l’Indonésie et le Bangladesh devraient croître de 5,1 %, 5,2 % et 6,4 % respectivement dans les pays émergents et les économies en développement. La Banque mondiale a déclaré dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales qu’elle avait relevé ses attentes concernant la croissance de l’Inde à 8,7 % au cours de l’exercice 2022-2023 et à 6,8 % au cours de l’exercice 2023-24 « pour refléter une amélioration des perspectives d’investissement avec l’investissement privé, en particulier dans le secteur manufacturier, bénéficiant de le programme d’incitation liée à la production (PLI) et l’augmentation des investissements dans les infrastructures. »

À la suite de la pandémie de COVID-19, le Centre a lancé le programme PLI avec des incitations de Rs 1,97 lakh crore sur une période de cinq ans pour 13 secteurs clés, afin de stimuler la production et les exportations. Le gouvernement a lancé le programme pour des secteurs tels que les télécommunications, l’électronique, les pièces automobiles, les batteries avancées, les médicaments pharmaceutiques et les composants de l’énergie solaire. Ce programme incitatif devrait à son tour augmenter la production du pays de 520 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, a déclaré le Premier ministre Modi l’année dernière.

Le PLI ajoutera 1,7% au PIB de l’Inde

L’Inde devrait ajouter 1,7% à son PIB d’ici 2027 grâce à ces programmes de création d’emplois, a déclaré BNP Paribas Asset Management dans une note. «Selon les estimations de l’industrie, les programmes pourraient générer 150 milliards de dollars de nouvelles ventes et 70 milliards de dollars de valeur ajoutée nationale, soit 1,7% du PIB de 2027. Ils pourraient ajouter une contribution substantielle de 0,3% à la croissance annuelle du PIB entre 2023 et 2027. L’impact direct de ces régimes est susceptible d’être plus important sur le travail (environ 2,8 millions de nouveaux emplois) que sur les dépenses en capital (estimées à 28 milliards de dollars). En conséquence, il y aura probablement une activité en amont importante, entraînant de nouveaux gains d’emplois et de dépenses », a ajouté la note.

En tant qu’économie émergente, l’Inde a le potentiel de puiser dans l’écart de marché laissé par la Chine, alors que cette dernière se remet des problèmes de la chaîne d’approvisionnement et de la guerre commerciale avec les États-Unis. «En tant qu’économie stable avec une multitude de facteurs favorables pour attirer les investissements, nous pensons que l’Inde est un choix naturel pour combler le vide de la chaîne d’approvisionnement laissé par l’exode de la Chine. Reconnaissant cette opportunité, le Premier ministre indien a exposé sa vision d’une « Inde autonome » », a déclaré BNP Paribas Asset Management.

La Banque mondiale a déclaré dans son rapport publié mardi que « la croissance dans les pays émergents et les économies en développement (EMDE) devrait ralentir à 4,6% en 2022, alors que le soutien à la politique macroéconomique continue de se retirer et que le rebond en Chine s’atténue ». La Banque mondiale a toutefois donné des perspectives positives pour l’Inde, affirmant que les investissements en Inde devraient bénéficier de la reprise des services à forte intensité de contact et d’un soutien continu mais en baisse de politique monétaire et budgétaire. « Les perspectives de croissance seront également soutenues par les réformes structurelles en cours, une reprise du secteur financier meilleure que prévu et des mesures pour résoudre les problèmes du secteur financier malgré les risques persistants », a déclaré le FMI.

Pour l’exercice 2021-2022, l’institution basée à Washington DC a déclaré qu’elle maintenait ses prévisions de PIB inchangées à 8,3%. Selon les premières estimations préliminaires du gouvernement publiées par l’Inde la semaine dernière, l’Inde devrait croître de 9,2% par rapport aux prévisions de la RBI de 9,5%.

