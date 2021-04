Le programme PLI est sous-utilisé, déclare le vice-président de Niti Aayog

Le Niti Aayog, a-t-il dit, se penchait sur l’extraction du charbon et d’autres ressources naturelles et les recommandations de réformes, une fois mises en œuvre, aideront à résoudre les problèmes de production accrue de ressources naturelles pour la croissance économique.

Seuls trois secteurs fonctionnent dans le cadre du programme d’incitation à la production (PLI) des 13 secteurs pour lesquels le gouvernement a alloué 1,95 lakh crores de Rs, a déclaré Rajiv Kumar, vice-président de Niti Aayog. Il a déclaré que l’Inde devait augmenter ses investissements de moins de 30% du PIB à 35-40% du PIB et que les exportations en pourcentage du PIB devaient augmenter, comme cela a été le cas en Chine, de 5% de son PIB à 28% de son PIB.

Il a souligné que la part du secteur manufacturier dans le PIB devrait augmenter et que limiter le secteur manufacturier à une seule petite échelle ne suffirait pas.

Au lieu de cela, il (le secteur manufacturier) doit émerger pour être compétitif au niveau mondial avec une condition de confiance entre le gouvernement et le secteur privé. Alors que le gouvernement devrait continuer à éliminer les obstacles réglementaires, le secteur privé devrait démontrer que l’autorégulation est de bonne foi pour évoluer en tant que partenaire responsable de la croissance, a déclaré Kumar lors d’une session interactive de la Chambre de commerce du MCC à Kolkata.

Sur la question de la hausse des prix des intrants, il a dit que c’était un problème mondial et que chaque pays était aux prises avec ce problème. Mais s’il y avait des cas d’escalade fiscale menant à des prix plus élevés, le gouvernement se pencherait sur la question.

Au sujet de l’agriculture, Kumar a déclaré que l’Inde devait être économe en eau car la consommation d’eau était trop élevée par rapport aux rendements.

Compte tenu du modèle fragmenté de la propriété des terres, l’agriculture industrielle n’était pas une option pour l’Inde. Mais l’Inde doit moderniser son agriculture en s’engageant davantage dans l’agriculture biologique.

«Si notre pays peut croître de 10 à 11% par an au cours des prochaines décennies, le revenu par habitant de notre pays serait de 16 000 dollars d’ici 2050», a déclaré Kumar, ajoutant que pendant les années 90, la Chine et l’Inde avaient un revenu par habitant similaire. La Chine a augmenté de 10% par an de 1980 à 2010 et elle a actuellement une économie de 14,9 billions de dollars par rapport à l’économie de 3 billions de dollars de l’Inde. En effet, après 1991, l’économie indienne a réussi à atteindre un taux de croissance de l’ordre de 6%, alors même que le pays a le potentiel de croître à des taux à deux chiffres.

