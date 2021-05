Le programme PLI pour le matériel informatique attire 19 entreprises; Foxconn, Wistron, Dell postulent

Le programme devrait promouvoir les exportations de manière significative. Sur la production totale de Rs 1,60 crore lakh, plus de 37% seront apportés par des exportations de l’ordre de Rs 60 000 crore.

Les principaux fabricants d’ordinateurs Dell et les sous-traitants Foxconn, Wistron et Flextronics font partie des 19 entreprises qui ont déposé leurs demandes dans le cadre du programme d’incitation liée à la production (PLI) pour le matériel informatique, notifié le 3 mars 2021.

Le programme, avec une dépense de Rs 7350 crore sur quatre ans, fournira des incitations financières de l’ordre de 4% à 1% sur les ventes supplémentaires nettes au cours de l’année de base (2019-20) pour la fabrication d’ordinateurs portables, de tablettes, tout-en-un. -un PC et services.

Selon une déclaration officielle, les sociétés de fabrication de matériel électronique qui ont postulé dans la catégorie des sociétés de matériel informatique sont Dell, ICT (Wistron), Flextronics, Rising Stars Hi-Tech (Foxconn) et Lava. 14 entreprises ont déposé des demandes dans la catégorie des entreprises nationales qui comprennent Dixon, Infopower (JV de Sahasra et MiTAC), Bhagwati (Micromax), Syrma, Orbic, Neolync, Optiemus, Netweb, VVDN, Smile Electronics, Panache Digilife, HLBS, RDP Workstations et Coconics.

Au cours des quatre prochaines années, le programme devrait conduire à une production totale d’environ Rs 1,60,000 crore. Sur la production totale, les entreprises de matériel informatique ont proposé une production de plus de Rs 1,35,000 crore et les entreprises nationales ont proposé une production de plus de Rs 25,000 crore.

Le programme devrait promouvoir les exportations de manière significative. Sur la production totale de Rs 1,60 crore lakh, plus de 37% seront apportés par des exportations de l’ordre de Rs 60 000 crore.

Le programme apportera un investissement supplémentaire dans la fabrication électronique à hauteur de Rs 2 350 crore. Il devrait générer environ 37 500 emplois directs au cours des quatre prochaines années, ainsi que la création d’emplois indirects supplémentaires représentant près de trois fois les emplois directs.

La valeur ajoutée nationale devrait passer de 5 à 12% actuellement à 16 à 35%.

Actuellement, 80% de la demande d’ordinateurs portables et de tablettes dans le pays est satisfaite grâce à des importations évaluées respectivement à Rs 29470 crore (4,21 milliards de dollars) et à Rs 2,870 crore (0,41 milliard de dollars).

Le marché du matériel informatique est dominé par 6 à 7 entreprises dans le monde, qui représentent environ 70% de la part de marché mondiale.

Auparavant, le gouvernement avait approuvé deux programmes PLI sur des lignes similaires, l’un pour les téléphones mobiles et l’autre pour les équipements de télécommunications. Alors que la dépense pour les téléphones mobiles a été maintenue à Rs 41000 crore pendant une période de cinq ans, offrant des incitations allant de 4 à 6%, celle pour l’équipement de télécommunications a une dépense de Rs 12,195 crore pour une période de cinq ans offrant des incitations dans le gamme de 4-7%.

Dans son discours marquant la conclusion de la fenêtre d’application dans le cadre du programme, le ministre de l’électronique et de l’informatique, Ravi Shankar Prasad, a déclaré que le programme PLI pour le matériel informatique avait été un énorme succès en termes de demandes reçues d’entreprises mondiales et nationales engagées dans la fabrication de produits matériels électroniques. . La politique nationale sur l’électronique 2019 envisage de positionner l’Inde en tant que plaque tournante mondiale pour la conception et la fabrication de systèmes électroniques (ESDM) en se concentrant sur la taille et l’échelle, en promouvant les exportations et en améliorant la valeur ajoutée nationale en créant un environnement propice à la concurrence mondiale.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.