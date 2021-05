Le programme PLI solaire du gouvernement au profit de la demande supplémentaire jusqu’à FY30: rapport

Le programme d’incitation lié à la production de modules solaires du Centre bénéficiera à la demande croissante de panneaux jusqu’à FY30, a déclaré India Ratings and Research (Ind-Ra).

Selon les estimations de l’agence de notation, l’allocation de 45 milliards de roupies à la fabrication de modules par le ministère des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) peut bénéficier des ventes de 20 GW à partir de la capacité développée dans le cadre du programme PLI.

“Cela signifie également la sanction de l’installation PLI qui bénéficiera de 4 à 6 GW de ventes par an sur cinq ans à compter de la mise en service des installations de fabrication bénéficiaires”, a déclaré l’agence dans un rapport.

«Le programme peut faciliter une capacité de fabrication annuelle supplémentaire de 8-12 GW de cellules solaires ou de modules en Inde. Les ventes jusqu’à 50 pour cent de la capacité de fabrication mise en place par le soumissionnaire retenu bénéficieront du PLI. Cette estimation suppose le taux PLI de base de 2,25 Rs par watt de puissance et une expansion entièrement nouvelle. »

En outre, le rapport indique que la capacité à bénéficier du programme peut réduire davantage le niveau indiqué de 20 GW si les usines atteignent un meilleur rendement du module et un meilleur coefficient de température que l’exigence minimale définie dans la notification.

«L’Inde s’est fixé comme objectif d’installer 280 GW de centrales solaires d’ici à 30 ans, dont environ 240 GW sont en cours d’élaboration ou n’ont pas encore été mis en œuvre, ce qui signifie que seulement 8 à 13% de ce besoin prévu bénéficieront directement de ce programme PLI. jusqu’à l’exercice 30, en plus d’améliorer la capacité de fabrication nationale. »

En outre, le rapport citait que du côté de l’exécution, les soumissionnaires gagnants pourraient perdre les délais engagés au cas où ils ne respecteraient pas les délais de mise en service de 1,5 à 3 ans à compter de la date de la sanction PLI.

Selon l’agence, les joueurs soumissionnaires peuvent choisir de restreindre le niveau d’intégration en amont, compte tenu des délais stricts.

De plus, l’avantage PLI ne sera disponible que cinq ans à compter de la date de mise en service prévue, ce qui signifie que les soumissionnaires retenus risquent de perdre le bénéfice du programme s’ils s’engagent excessivement sur le niveau d’intégration.

«L’intégration en amont peut prendre un certain temps, étant donné les contrats d’approvisionnement et les chaînes d’approvisionnement déjà établis au niveau international. De plus, si un fabricant sélectionné ne parvient pas à atteindre l’intégration ou la capacité ou les performances minimales du module promises après sa sélection, il n’obtiendra aucun PLI jusqu’à ce qu’il surmonte ces lacunes, et / ou les garanties de performance peuvent également être liquidées par l’Agence indienne de développement des énergies renouvelables. en attendant.”

«Si le fabricant atteint les niveaux promis par la suite, il sera éligible au PLI à partir du mois suivant, après quoi les mesures de performance seront respectées.»