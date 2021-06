Le programme réglementaire 2021 de la SEC n’inclut ni Bitcoin ni Crypto

Les cryptos comme Bitcoin n’étant pas considérés comme des valeurs mobilières, ils ne relèvent pas de la compétence de la SEC, et l’agence n’a aucune autorité légale pour réglementer l’espace crypto tout en continuant à reporter la décision sur les ETF Bitcoin.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié son programme réglementaire pour 2021, mais Bitcoin n’en fait pas partie.

Son accent est plutôt mis sur la vente à découvert, un sujet qui a pris de l’ampleur après la manie du commerce de détail avec les actions meme GameStop et AMC Theaters.

L’agenda de la SEC montre que le régulateur se concentrera sur les risques climatiques, la modernisation de la structure du marché et la transparence concernant les rachats d’actions, la divulgation des ventes à découvert, la propriété des swaps de titres et le marché des prêts d’actions.

Les règles des fonds d’investissement, l’amélioration de la démocratie des actionnaires, les sociétés d’acquisition à vocation spéciale et les dépôts électroniques obligatoires sont d’autres choses à l’ordre du jour. Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré :

«Pour remplir notre mission de protéger les investisseurs, de maintenir des marchés justes, ordonnés et efficaces et de faciliter la formation de capital, la SEC a beaucoup de travail de réglementation devant nous.» «Je suis impatient de collaborer avec mes collègues commissaires et le personnel dévoué pour proposer et finaliser des règles qui renforceront nos marchés, augmenteront la transparence et protégeront les investisseurs.»

Le fait que la SEC considère que les crypto-monnaies comme Bitcoin, et non les valeurs mobilières, ne relèvent pas de la compétence de la SEC. Fondamentalement, la SEC n’a aucune autorité légale pour réglementer l’espace cryptographique, et il n’y a aucune clarté autour de l’organisme de réglementation qui relève des actifs cryptographiques non liés à la sécurité.

“Les lois doivent changer avant que la SEC n’ait autorité sur le bitcoin”, a déclaré Jeff Dorman, CIO chez Arca.

Pendant ce temps, l’approbation d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin n’est pas près d’être achevée malgré plusieurs sociétés ayant déposé des demandes d’ETF Bitcoin et Ether.

La SEC a déjà reporté sa décision sur l’ETF Bitcoin de VanEck et, lundi, elle en a retardé une autre, Kryptoin ETF, de 45 jours au 27 juillet.

Le nouveau président de la SEC, Gary Gensler, qui a enseigné des cours de blockchain au MIT et qui devait être respectueux des crypto-monnaies, a récemment déclaré que les crypto-monnaies sont une “classe d’actifs très volatile” et que le public bénéficierait d’une plus grande protection des investisseurs sur les échanges de crypto.

« La SEC a actuellement beaucoup d’autorité dans le domaine des valeurs mobilières, et il existe un certain nombre de crypto-monnaies qui relèvent de cette juridiction, mais il existe certains domaines, en particulier le commerce de bitcoins sur les grandes bourses, pour lesquels le public n’est actuellement pas vraiment protégé. . “

