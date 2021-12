Le programme Roku TV Ready obtient plus de partenaires audio

Ryan Haines / Autorité Android

Roku a annoncé d’autres partenaires tiers pour son programme audio Roku TV-Ready. Les sociétés comprennent Element, JVC, Pheanoo, Philips, Polk Audio et Westinghouse. Ils créeront de nouveaux haut-parleurs et autres appareils audio qui devraient se connecter de manière transparente aux appareils Roku et aux téléviseurs intelligents.

Les entreprises qui s’inscrivent au programme Roku TV-Ready peuvent accéder à un ensemble d’outils logiciels qui permettront à ces partenaires d’intégrer de nouvelles fonctionnalités dans leurs produits audio, comme des barres de son et des haut-parleurs. Ces fonctionnalités permettront à ces appareils audio de se connecter de manière transparente aux clés de streaming, aux boîtiers et aux téléviseurs intelligents Roku. Cela devrait permettre aux propriétaires de Roku d’acheter des appareils audio qui s’installeront rapidement et fonctionneront avec leur télécommande Roku afin qu’ils n’aient pas besoin de jouer avec plusieurs télécommandes pour les paramètres sonores et audio. Roku propose également une conception de référence de barre de son sans fil qui aidera les sociétés audio à créer leurs propres haut-parleurs sans fil pour les produits Roku.

Les autres partenaires Roku TV-Ready incluent Bose, Hisense, TCL North America, Sound United et Definitive Technology. Le programme s’est également étendu au-delà des États-Unis en 2021 pour inclure le Royaume-Uni, le Canada et le Mexique.

