Le programme SFURTI du gouvernement voit le nombre de clusters approuvés, d’artisans employés diminuer et la subvention prolongée au cours de l’exercice 21

Le nombre annuel de projets de cluster, qui comprend des centres d’installations communes (CFC) et des installations de développement d’infrastructures (ID) développées dans le cadre du programme MSE-CDP, a également diminué. (Image représentative)

Le programme de développement des clusters Scheme of Funds for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI), qui organise les industries traditionnelles et les artisans en clusters pour stimuler la compétitivité et créer des emplois, a connu une baisse du nombre de clusters approuvés, d’artisans employés et de subventions prolongées dans le l’année 2021-20 de l’année précédente. Selon les données disponibles du ministère des MPME, le nombre de clusters approuvés s’était contracté à 107 en FY21 contre 157 en FY20 après avoir augmenté de 68 en FY19. De même, la subvention fournie était passée de Rs 139 crore en FY19 à Rs 397 crore en FY20 avant de baisser à Rs 321 crore en FY20. Le nombre d’artisans employés est également passé de 32 462 en FY19 à 84 171 en FY20, mais est tombé à 62 408 en FY21.

Nombre de clusters SFURTI agréés

« SFURTI est un programme très bien géré. Une partie importante de l’activité dans le cadre du programme est la construction de centres d’installations communes (CFC). Ainsi, alors que Covid a fait de son mieux pour réduire la vitesse, l’enthousiasme de toute l’équipe l’a surmonté avec succès et a en fait réduit la période de création du CFC de plus d’un an à six-neuf mois. Un bon indicateur de succès est le nombre de CFC mis en service. Cela a considérablement augmenté », a déclaré à Financial Express Online Tamal Sarkar, directeur exécutif de l’organisme de développement des clusters MPME Foundation for MPME Clusters.

Les commentaires du ministère des MPME n’étaient pas disponibles dans l’immédiat.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Le nombre de clusters inaugurés ou mis en service au cours de l’exercice 21 a été multiplié par 5 pour atteindre 94, contre 17 au cours de l’exercice 20, selon les données. Cela comprenait des grappes de fibre de coco, d’artisanat en bambou, de couture et de broderie, de métiers à tisser, de vêtements, de khadi, de poterie, de meubles et d’autres domaines. Dans l’ensemble depuis FY16, 146 clusters ont été inaugurés ou mis en service, 401 ont été approuvés, la subvention de Rs 993 crore a été prolongée et 2,36 artisans lakh ont été employés.

Il est important de noter que le nombre annuel de projets de cluster, qui comprend des centres d’installations communes (CFC) et des installations de développement d’infrastructures (ID) développées dans le cadre du programme Micro et petites entreprises-Programme de développement de cluster (MSE-CDP) a également diminué. Le programme, qui se concentre sur la création et la modernisation d’infrastructures dans les zones industrielles nouvelles et existantes ou les groupes de micro et petites entreprises (MPE), 68 projets ont été approuvés au cours de l’exercice 20, contre 74 en 20, selon les données de le tableau de bord MPME. De plus, le nombre de projets achevés a connu une baisse pour la deuxième année consécutive, passant de 28 en FY19 à 22 en FY20 et 18 en FY21. Le MSE-CDP aborde des problèmes communs tels que l’amélioration de la technologie, des compétences, de la qualité, de l’accès au marché, etc. terrain, bâtiment, dépenses préopératoires, dépenses préliminaires, machines et équipements, etc., selon les détails sur le portail DC MPME.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.