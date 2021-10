Le programme SNP «honteux» de Nicola Sturgeon permettrait au «COVID de se propager sous radar» | Politique | Nouvelles

Une preuve du statut de jab est désormais requise pour entrer dans les boîtes de nuit et les grands événements après la «période de grâce» autorisée par Nicola Sturgeon lorsqu’elle a officiellement imposé les nouvelles règles le 1er octobre. Les travaillistes écossais ont déclaré qu’il y avait peu de signes que le SNP avait écouté les objections des entreprises ou tiré des leçons du lancement désastreux de l’application de passeport vaccinal.

La porte-parole de la santé, Jackie Baillie MSP, a ajouté : « Des semaines se sont écoulées et nous n’avons vu aucun changement dans les plans malgré les inquiétudes du public, des experts en santé publique et des entreprises.

« Toute cette débâcle s’est produite parce que le SNP est suffisamment arrogant pour croire qu’il a raison et que l’Écosse a tort.

« Le Premier ministre invente cela au fur et à mesure. Si nous voulons contrôler le virus, nous devons examiner les ressources adéquates de notre système de test et de protection, qui s’est effondré ces dernières semaines.

« Si nous voulons augmenter la vaccination, nous devrions faire du porte-à-porte pour convaincre ceux que nous savons hésitants et faciliter le simple fait de se présenter pour un rendez-vous.

« Au lieu de cela, le gouvernement double ce gâchis. »

Les libéraux-démocrates écossais ont déclaré que le programme permettrait à Covid de « se propager sous le radar » à travers l’Écosse et de « créer une fausse confiance » parmi les Écossais.

Le chef du parti, Alex-Cole Hamilton, a déclaré à l’Express : « Le lancement a été une pagaille et le système informatique a eu du mal à faire face.

« La protection des données est pratiquement inexistante, étant donné que ce système coûteux peut être déjoué par quiconque sait faire une capture d’écran. Les dirigeants de l’industrie et les organisations de défense des droits de l’homme ont traîné le gouvernement sur les charbons.

« Les cartes d’identité Covid devraient être abolies immédiatement. »

Le MSP de l’Ouest d’Edimbourg a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une « distraction honteuse des mesures qui, nous le savons, peuvent nous aider à vaincre le virus: tests, traçage et vaccination ».

LIRE LA SUITE: Le chef du SNP prépare un complot pour Nicola Sturgeon pour gagner l’indépendance

Stephen Montgomery, du Scottish Hospitality Group, a déclaré que les entreprises n’étaient pas prêtes à faire respecter les passeports. Il a ajouté: « L’introduction a été pour le moins une pagaille. »

Mais le gouvernement écossais a insisté sur le fait que les sites et les entreprises concernés avaient eu le temps de « prendre les dispositions appropriées ».

Le secrétaire à la Santé, Humza Yousaf, a déclaré que les commentaires de la période de grâce avaient été utiles et a affirmé que les clubs pourraient être contraints de fermer sans le programme.

Il a déclaré: «Il s’agit d’un programme très limité et nous espérons que cela permettra aux entreprises de rester ouvertes et d’éviter toute nouvelle restriction à l’approche de l’automne et de l’hiver.

« Ce virus n’a pas disparu et la certification des vaccins aura un rôle à jouer pour garder la transmission sous contrôle dans le cadre d’un ensemble plus large de mesures.

A NE PAS MANQUER :

Joe Biden aborde le Brexit alors que les États-Unis cherchent à faire dérailler l’offre d’accord de Frost [INSIGHT]

Le Royaume-Uni lance des pourparlers pour un méga accord commercial avec les pays du Golfe [REVEAL]

Ian Blackford s’engage à faire passer le projet de loi IndyRef2 à Holyrood [LATEST]

« Il ajoute une couche de protection supplémentaire dans certains environnements à haut risque.

«Je veux également m’assurer que le plus de personnes possible se fassent vacciner, et en particulier augmenter le taux de vaccination dans la cohorte des plus jeunes. Donc, tout ce qui est utile pour inciter. »

À partir d’aujourd’hui, les clubs, les événements en salle sans place avec plus de 500 personnes, les événements en plein air avec plus de 4 000 personnes et tous les événements avec plus de 10 000 personnes devraient exiger la preuve que toutes les personnes présentes ont été doublement vaccinées.

Les gens peuvent utiliser soit une copie papier de leur statut, soit la nouvelle application, qui a été en proie à des problèmes depuis son lancement. Les conseils ont été chargés de s’assurer

les lieux et les entreprises respectent les règles.

L’Écosse a enregistré deux décès de Covid hier et 2 666 cas, avec un taux de positivité des tests de 10%.

Quelque 829 personnes étaient hospitalisées avec un Covid-19 confirmé, dont 45 en soins intensifs.