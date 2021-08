Le programme spatial Kerbal n’obtiendra plus de mises à jour majeures

Image : escouade

Plus tôt cette semaine, après une décennie de mises à jour et de développement, les créateurs de Kerbal Space Program ont officiellement annoncé que le studio cessait le développement soutenu du jeu. Le studio se concentrera désormais sur Kerbal Space Program 2.

Le programme spatial Kerbal original a été publié en 2011. Lorsqu’il a été publié pour la première fois, il s’agissait moins d’un jeu que d’un ensemble de jeu spatial étrange. Dans KSP, les joueurs peuvent construire et piloter (et crasher) leurs propres fusées en utilisant une physique réaliste. Developer Squad a publié la première version publique du jeu sur son propre site Web. Au cours de la dernière décennie, le jeu a été mis à jour des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Il a également été porté sur d’autres plates-formes, notamment Steam et diverses consoles.

Le 3 août, Squad a annoncé sur Steam que la dernière mise à jour pour KSP était sortie. Cette nouvelle mise à jour 1.12.2 a corrigé plus de 90 bogues et de nouvelles fonctionnalités telles que… euh… « la fonctionnalité de verrouillage des rotations des nœuds d’ancrage qui permet aux autostruts de traverser les nœuds ancrés ». Quoi que cela signifie, c’est dans le jeu maintenant.

Mais Squad a également utilisé cette annonce Steam pour confirmer qu’il ne développerait plus activement KSP.

“Même si nous pouvons toujours publier un correctif mineur ici et là en cas de besoin”, a posté Squad sur Steam, “Avec ce correctif, nous terminons officiellement la mise à jour 1.12, ainsi que le développement soutenu du KSP d’origine, car nous passons maintenant s’oriente vers le développement de KSP2.

La majorité des commentaires sous la publication sont positifs, célébrant la longue vie du jeu original et partageant l’enthousiasme pour la suite à venir.

Kerbal Space Program 2 a été annoncé à la Gamescom en 2019. Il est publié par Private Division et sera développé par Squad et Intercept Games. Il devrait sortir en 2022 après quelques remaniements et retards discutables en coulisses.

Jusque-là, vous pouvez toujours acheter et jouer au jeu original. Il n’y aura peut-être plus de mises à jour importantes, mais il y a de fortes chances que vous n’ayez même pas encore atteint la lune. Ne vous sentez pas mal. Je ne suis jamais allé sur la lune dans KSP non plus. C’est peut-être maintenant ma chance.