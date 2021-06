Le programme Spotify Sound Up stimulera les femmes créatrices de podcasts en Inde

Spotify a lancé son initiative Sound Up en Inde pour donner un coup de pouce aux femmes créatrices de podcasts sous-représentées.

Le programme Spotify Sound Up a été lancé en 2018 et s’est élargi chaque année. Cette année, l’initiative s’étend pour inclure des ressources de formation pour les femmes qui podcast en Inde. Le programme aide les participants à perfectionner leurs compétences en podcasting grâce à la formation, au mentorat, aux ateliers et à d’autres soutiens de Spotify.

« Depuis son lancement en 2018, Sound Up a soutenu avec succès les voix des communautés sous-représentées dans le but de lutter contre les inégalités », a déclaré Natalie Tulloch, responsable mondiale du programme Sound Up de Spotify. “Le programme cherche à identifier des opportunités pour de nouveaux talents, et nous sommes impatients de trouver et de représenter des conteuses uniques d’Inde.”

“En fin de compte, nous voulons créer un effet en cascade où, à mesure que nous soutenons davantage de femmes, elles agissent à leur tour en tant que modèles et permettent à d’autres femmes de leur réseau de doubler la voix féminine dans l’industrie audio”, poursuit Tulloch. “Et pour garantir que tout le monde a un accès égal aux ressources et à la technologie, Spotify fournira des ordinateurs, un accès Internet et du matériel d’enregistrement de podcast aux participants de Sound Up.”

Le programme Spotify Sound Up pour l’Inde commencera par quatre semaines de sessions virtuelles.

Ces sessions comprendront des cours en direct, des leçons enregistrées et des réunions individuelles avec l’équipe Spotify. Huit semaines après la fin des cours virtuels, les participants peuvent soumettre une proposition finale de bande-annonce et de pitch pour avoir la possibilité d’être sélectionnés pour assister à d’autres sessions Sound Up en 2022.

Spotify espère incuber des talents dans les pays en développement pour développer leur marché local des podcasts. Les candidats intéressés par le programme Spotify Sound Up India peuvent postuler jusqu’au 26 juillet. Le programme est gratuit et ouvert à tous les résidents qui s’identifient comme des femmes de plus de 18 ans. Après le 26 juillet, dix finalistes seront choisis pour participer au programme plus tard. cette année.

Rien qu’en 2021, Spotify Sound Up s’est étendu à 14 pays. Dix finalistes de chaque pays sont sélectionnés pour participer au programme, ajoutant 140 créateurs émergents à la liste de podcasts exclusifs de Spotify. Sound Up a été proposé aux femmes et aux personnes de couleur non binaire aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède, au Brésil et en Allemagne.

Spotify a également lancé son programme AmplifiHer en Inde pour attirer plus de femmes dans la musique et le podcasting. Spotify espère inspirer plus de talents à entrer dans l’industrie audio, en particulier les femmes qui sont traditionnellement sous-représentées. Les recherches menées lors du lancement de Sound Up au Royaume-Uni ont révélé que moins de 5% des 100 meilleurs podcasts britanniques sont hébergés par des femmes noires ou des personnes non binaires.