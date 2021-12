Le programme TV Ready de Roku a Polk Audio et d’autres à bord

Roku a annoncé aujourd’hui l’extension de son programme de certification « Roku TV Ready », intégrant les nouvelles marques Polk Audio et Westinghouse au début de l’année prochaine (et rejoignant les fabricants récents Philips, JVC et Element).

Lancé pour la première fois en 2020, Roku TV Ready permet aux produits audio (comme les barres de son) de se connecter facilement à un téléviseur Roku. Les clients disposant de barres de son prises en charge bénéficient d’une intégration complète des paramètres audio et du contrôle du volume dans l’interface du téléviseur Roku, tout en utilisant une seule télécommande.

Les propriétaires de certains des premiers appareils audio Roku TV Ready (comme le Bose TV Speaker) n’avaient besoin que de connecter le matériel des haut-parleurs à un téléviseur Roku via HDMI, mais des appareils plus récents comme la barre de son sans fil TCL Roku TV peuvent simplement fonctionner sans câble.

Roku réitère certains des avantages du programme dans l’annonce d’aujourd’hui, y compris ce que la société décrit comme un SDK «facile à mettre en œuvre» ainsi que des conceptions de référence matérielles pour créer facilement une barre de son sans fil.

Un premier écran de configuration Roku TV Ready pour le haut-parleur Bose TV.Image: Roku

L’écosystème de téléviseurs intelligents et de barres de son faciles à installer de Roku peut être attrayant pour les personnes à la recherche d’une solution simple de cinéma maison et de diffusion en continu. Il est courant de voir un mur d’affichage homogène de téléviseurs Roku bon marché chez les détaillants à grande surface, ce qui en fait une véritable solution à emporter comme cadeau ou pour une chambre d’amis.

Malgré quelques bugs logiciels de courte durée, Roku continue de fournir une bonne plate-forme pour les fabricants de Smart TV et de barres de son ciblant le marché audio / vidéo domestique de bas à milieu de gamme. TCL a récemment lancé une version Google TV de ses téléviseurs des séries 6 et 5 qui ont été retirés du marché en raison d’un logiciel lent (corrigé plus tard) dont les versions Roku n’ont pas souffert.